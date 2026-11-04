کپی پیوندچاپ1 دیدگاه660 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 100000520 | 660 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۹ | 4 November 2026 نبض خبرمناظره هستهای به دعوا کشید مناظره علی اصغر شفیعیان، مشاور رسانهای دفتر پزشکیان با یکی از منتقدین مذاکرات هستهای به دعوا کشید و شفیعیان حاضر به ادامه مناظره نشد. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000520/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیوجنگ ایران و آمریکامذاکرات ایران و آمریکا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (1) MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۳۹ شفیعیان حق داره. موافقم 0مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (1)
شفیعیان حق داره.
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