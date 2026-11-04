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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
1 دیدگاه660 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000520 660 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

مناظره هسته‌ای به دعوا کشید

مناظره علی اصغر شفیعیان، مشاور رسانه‌ای دفتر پزشکیان با یکی از منتقدین مذاکرات هسته‌ای به دعوا کشید و شفیعیان حاضر به ادامه مناظره نشد.




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برچسب‌ها:ویدیوجنگ ایران و آمریکامذاکرات ایران و آمریکا

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دیدگاه‌ها (1)

MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۳۹

شفیعیان حق داره.

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