کپی پیوندچاپ3 دیدگاه852 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبروضعیت تکان دهنده مرزبانها در دمای 30 درجه زیر صفر تعداد بازدید: ۳۲۴ تعداد بازدید: ۳۲۴ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201765 | 852 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۱:۵۵ | 14 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن لحظاتی از تعویض شیفت سبزپوشان سپاه در تیپ ۴۸ فتح سپاه کهگیلویه و بویراحمد در سرمای ۳۰- درجه سانتیگراد را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201765/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:مرزبانسرمازمستانمرزبانیویدیونبض خبر مطالب مرتبطعکس مرزبانی که در حمله تروریستی زاهدان به شهادت رسیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵حمله تروریستی به خودرو مرزبانی در محور زاهدانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵روایت فرمانده مرزبانی کردستان از ایثار شهیدی که در سرمای بانه یخ زدتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱عکس: تشییع پیکر شهید مرزبانی رحیم مجیدی مهر در یاسوجتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱صحنه تصادف مرگبار خودروی مرزبانی و تویوتا هایلوکستاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳ در انتظار بررسی:۲ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۲:۳۴ +۰ −۰ پاسخ اینا با این شرایط چطور میتوانند کنترل کنند و مراقب باشن؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۲:۲۶ +۳ −۱ پاسخ جز درود و ارزوي سلامتي و سربلندي براشون چي ميشه گفتخدا قوت دلاوران ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۲:۲۳ +۷ −۱ پاسخ درود بر دلاور مردان عزیز ایران بزرگ دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
اینا با این شرایط چطور میتوانند کنترل کنند و مراقب باشن؟
جز درود و ارزوي سلامتي و سربلندي براشون چي ميشه گفت
خدا قوت دلاوران
درود بر دلاور مردان عزیز ایران بزرگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.