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نبض خبر

وضعیت تکان دهنده مرزبان‌ها در دمای 30 درجه زیر صفر

تعداد بازدید: ۳۲۴
کد خبر: 4201765 852 بازدید تاریخ انتشار:
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‌لحظاتی از تعویض شیفت سبزپوشان سپاه در تیپ ۴۸ فتح سپاه کهگیلویه و بویراحمد در سرمای ۳۰- درجه سانتیگراد را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
مرزبانسرمازمستانمرزبانیویدیونبض خبر

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۳
در انتظار بررسی:
۲
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: DE

اینا با این شرایط چطور می‌توانند کنترل کنند و مراقب باشن؟

ناشناسکشور اتصال: IR

جز درود و ارزوي سلامتي و سربلندي براشون چي ميشه گفت
خدا قوت دلاوران

ناشناسکشور اتصال: IR

درود بر دلاور مردان عزیز ایران بزرگ

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