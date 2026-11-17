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رایزنی امروز قطر با ایران در راستای میانجیگری
دستگاه دیپلماسی قطر از برگزاری نشست امروز با طرف ایرانی در راستای تلاشهای میانجیگری و نزدیکسازی دیدگاههای طرفین خبر داد.
به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاشهای میانجیگری برای حل بحران میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و در همین چارچوب، نشستی با طرف ایرانی برگزار خواهد شد.
این وزارتخانه همچنین از همه طرفها خواست خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدامی که به تشدید تنشها و تضعیف تلاشهای میانجیگری منجر شود، خودداری کنند.
دستگاه دیپلماسی قطر ادامه داد نشستی امروز با طرف ایرانی در راستای تلاشهای میانجیگری و نزدیکسازی دیدگاههای طرفین برگزار میشود.
منبع: تسنیم
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