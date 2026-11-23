در شرایطی که کشور در یک بلاتکلیفی مهم نه صلح ونه جنگ به سر می‌برد وباید انسجام ملت را دربرابر توطئه‌های دشمن حفظ نمود و از هر اقدامی برای جلب رضایت مردم نباید دریغ نمود، بعد از گذشت چند ماه، خلاف شرع اعلام نمودن مصوبه تشکیل ستاد و ابلاغ آن ازسوی سخنگوی شورای نگهبان واطلاع‌رسانی مکرر آن ازسوی صداوسیما با کدام منفعت ومصلحت این ملت درگیر جنگ و انواع مشکلات اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور سازگاری دارد؟

به گزارش تابناک؛ خبر مصوبه فقهای شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تشکیل ستادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی موضوع اینترنت در کشور در چند ماه قبل در رسانه‌ها منتشر شد.

در ابتدای تشکیل این ستاد براساس شکایت چند نفر توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و ابتدا دستور انحلال ستاد صادر شد ولی پس از بررسی بیشتر اعلام نمودند چون این اختیار ازسوی ریاست جمهوری به معاون اول تفویض وایشان هم برای بررسی ابعاد مختلف مسأله اینترنت، یک جمع مشورتی را تشکیل داده ودر آن جمع راجع به امور محوله ازسوی رئیس جمهور با مشورت کارشناسان به تصمیمی راجع به ساماندهی وضعیت اینترنت درکشور رسیدند، آنرا برای اجرا ابلاغ کرده بودند و تشکیلات اجرایی جدیدی هم خلاف قانون راه‌اندازی نشده بود، مجدداً دیوان با بررسی دقیق‌تر موضوع، با صدور حکمی اعلام کرد که این اقدام خلاف قانون نبوده است.

بدون تردید آن تصمیم درآن مقطع زمانی، فضای جامعه را در شرایط جنگی تلطیف و رضایت عموم مردم را حتما به همراه داشته است.

کاری به مبانی فقهی مورد استناد فقهای محترم برای غیر شرعی اعلام کردن این مصوبه نداریم.همچنین برآن نیستیم به این موضوع اشاره کنیم که آیا شورای محترم نگهبان علاوه بر غیر شرعی دانستن بعضی از مصوبات مجلس براساس وظایف محوله ازسوی قانون اساسی، آیا تاکنون نسبت به غیر شرعی بودن تصمیمات دولت براساس درخواست چند نفر اظهار نظر نموده است یاخیر؟

تضاد میان نظارت‌های فقهی و مکانیزم‌های قانونی





ولی اطلاع داریم اگر هیات دولت آئین نامه‌ای را تصویب ویا مصوبه‌ای خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشد، هیات تطبیق مصوبات مجلس ودولت که با حکم ریاست مجلس طبق قانون تشکیل شده است، اگر مصوبه‌ای از دولت را خلاف قانون مصوب مجلس تشخیص دهد، با ابلاغ ریاست مجلس به ریاست جمهوری، آن مصوبه باید اصلاح در غیر اینصورت کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اما سؤال این است، در شرایطی که کشور در یک بلاتکلیفی مهم نه صلح ونه جنگ به سر می‌برد وباید انسجام ملت را دربرابر توطئه‌های دشمن حفظ نمود و از هر اقدامی برای جلب رضایت مردم نباید دریغ نمود، بعد از گذشت چند ماه، خلاف شرع اعلام نمودن مصوبه تشکیل ستاد و ابلاغ آن ازسوی سخنگوی شورای نگهبان واطلاع‌رسانی مکرر آن ازسوی صداوسیما با کدام منفعت ومصلحت این ملت درگیر جنگ و انواع مشکلات اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور سازگاری دارد؟

لطفا در تصمیم‌گیری‌ها به منافع و مصالح عالی ملت و کشور هم توجه فرمایید.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی



