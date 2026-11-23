به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در پی تشدید رکود معاملاتی در مسیر نزولی قرار گرفته و تمامی محصولات داخلی و مونتاژی با افت قیمت مواجه شده‌اند.

بررسی تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود سنگین معاملات و کمبود نقدینگی در بازار مانع افزایش قیمت‌ها شده است، اما این روند کاهشی دوامی نخواهد داشت؛ چرا که تحریم‌ها، محدودیت‌های دریایی، افزایش هزینه‌های لجستیک و نوسانات ارزی، همچنان فشار افزایشی شدیدی بر هزینه تأمین و قیمت خودرو وارد می‌کند و مانع از کاهش قیمت‌ها در بلندمدت می‌شوند.

با توجه به موقتی بودن افت فعلی، کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که شرایط کنونی می‌تواند برای خریداران مصرفی به فرصتی تبدیل شود که تا پیش از شکل‌گیری موج بعدی گرانی‌ها، اقدام به خرید کنند.

قیمت خودروهای داخلی





در بازار محصولات ایران خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۶۵ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نیز با کاهش ۵۵ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و چهار میلیارد و ۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا دنده‌ای نسبت به روز گذشته افت ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و سه میلیارد و ۸۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در بازار محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز ۹ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان رسیده است و ساینا S نسبت به روز گذشته ۲۲ میلیون تومان ارزان شد و در سطح یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، مزدا ۳ نسبت به روز گذشته کاهش ۴۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و به دوازده میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، جک J ۴ صفر امروز با افت ۷۰ میلیون تومانی در بازار، سه میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند کاهشی بازار، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره امروز ۱۶۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح نه میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قرار گرفت و هایما S ۷ پرو با کاهش ۹۰ میلیون تومانی، در بازار شش میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمت‌خورد.

منبع: تجارت نیوز



