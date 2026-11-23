آذرماه سال گذشته گزارش مرگ مشکوک دختربچه‌ای به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که دختر۴ ساله‌توسط والدینش به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.

به گزارش تابناک؛ آذرماه سال گذشته گزارش مرگ مشکوک دختربچه‌ای به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که دختر۴ ساله‌توسط والدینش به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.

خانواده‌اش مدعی بودند که او دچار تنگی نفس شده و آنها که نگرانش شده بودند، وی را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. هرچند کادر درمان تمام تلاش خود را برای نجات دختربچه انجام دادند اما او ساعتی بعد به‌دلیل وخامت حالش جان باخت.

این در حالی بود که به‌گفته پزشکان مرگ او مشکوک و احتمالا وی دچار مسمومیت شده بود.

بیشتر بخوانید:



جزئیات اولیه پرونده قتل صدف حق‌بین

در این شرایط، با دستور بازپرس جنایی تهران جسد دختربچه برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

نتایج آزمایش‌ها نشان داد کودک براثر مصرف تریاک جان باخته است. با مشخص شدن این موضوع، تحقیقات برای شناسایی فردی که مواد را در اختیار کودک گذاشته بود، آغاز شد. در ابتدا پدر خانواده که سابقه اعتیاد داشت بازداشت شد. او در بازجویی‌ها مدعی شد که در مرگ دخترش نقشی نداشته و گفت که مدت‌ها قبل موادمخدر را ترک کرده است.

در ادامه آزمایش‌های انجام‌شده، گفته‌های این مرد را تأیید کرد و آزمایش اعتیادش منفی شد؛ همین موجب شد تا او پس از چند روز آزاد شود.

با ادامه تحقیقات، کارآگاهان به مادر کودک مشکوک شدند. تست اعتیاد این زن نیز مثبت و معلوم شد که وی موادمخدر مصرف می‌کرده است. بازجویی‌از او ادامه یافت و وی سرانجام اسرار مرگ دختر خردسال را فاش کرد. او گفت: روز حادثه دخترم بی‌قراری می‌کرد. آن روز حال خوبی نداشتم و عصبانی بودم. فکر کردم اگر تریاک به او بدهم، آرام می‌شود اما حالش بد شد و جان باخت.

زن جوان به اتهام قتل عمدی دخترش بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

منبع: همشهری آنلاین



