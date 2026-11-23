به گزارش تابناک؛ وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد که فعالیت‌های دزدی دریایی در منطقه طی یک سال بیش از سه برابر شده است.

کانگ شین‌چول، وزیر دفاع کره جنوبی، روز دوشنبه گفت طرح تمدید مأموریت یگان ضد دزدی دریایی «چئونگ‌هه» در خلیج عدن، به معنای مشارکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در تنگه هرمز نیست.

او در سخنانی خطاب به قانون‌گذاران کره جنوبی تأکید کرد که ادامه استقرار این یگان، به معنای مشارکت نظامی غیرمستقیم در این درگیری نیست.

وزیر دفاع کره جنوبی افزود فعالیت‌های دزدی دریایی در این منطقه در مقایسه با سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است و هدف از این مأموریت، حفاظت از کشتی‌ها و شهروندان کره جنوبی است که از این مسیر دریایی تردد می‌کنند.

منبع: انتخاب



