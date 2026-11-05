کره‌جنوبی قصد دارد با اعزام ۷۵ نیروی جدید و تجهیزات پیشرفته، حضور نظامی خود را در آب‌های نزدیک تنگه هرمز گسترش دهد.

به گزارش تابناک؛ وزارت دفاع کره‌جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد محدوده عملیاتی یگان دریایی «چونگ‌هه» را به مناطق نزدیک‌تر به تنگه هرمز گسترش دهد؛ تصمیمی که عملاً دامنه حضور نظامی این کشور را در آب‌های پیرامونی این گذرگاه راهبردی توسعه خواهد داد.

شبکه تلویزیونی دولتی KBS گزارش داد که اجرای این طرح با اعزام تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر به منطقه همراه خواهد بود. همچنین خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد که قرار است ۷۵ نیروی جدید به این یگان اضافه شوند و شمار نیروهای آن از ۳۲۰ نفر به ۳۹۵ نفر افزایش یابد.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که سئول طی ماه‌های گذشته احتمال اعزام نیرو به تنگه هرمز را بررسی می‌کرد. با این حال، لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، پیش‌تر اعزام نیروهای رزمی به این منطقه را رد کرده و تأکید کرده بود که کشورش نیروهای نظامی خود را به شکلی اعزام نخواهد کرد که آن را وارد یک درگیری نظامی در خارج از مرزهایش کند.

وزارت دفاع کره‌جنوبی اعلام کرده است که پیش از ارائه طرح مربوطه به مجلس ملی، قصد دارد آن را برای بررسی به هیئت دولت ارائه کرده و تأیید رئیس‌جمهور را نیز دریافت کند.

یگان «چونگ‌هه» از سال ۲۰۰۹ در مأموریت‌های مقابله با دزدی دریایی فعالیت می‌کند و ادامه مأموریت آن نیازمند دریافت مجوز سالانه از پارلمان کره‌جنوبی است. این یگان تاکنون عمدتاً در خلیج عدن و آب‌های ساحلی سومالی مستقر بوده و همچنین در مناطق اضطراری تعیین‌شده برای حفاظت از شهروندان کره‌جنوبی فعالیت داشته است.

بر اساس گزارش KBS، طرح جدید وزارت دفاع، محدوده عملیاتی این یگان را تا منتهی‌الیه جنوبی بندر دقم عمان گسترش می‌دهد؛ بندری که در فاصله حدود ۶۵۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد.

علاوه بر افزایش شمار نیروها، سئول در نظر دارد یک فروند هواپیمای گشت دریایی «پی-۸ای پوسایدون»، تجهیزات بدون سرنشین مختلف برای مقابله با مین‌های دریایی و یک تیم خنثی‌سازی مهمات و مواد منفجره را نیز به این یگان اعزام کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنگه هرمز از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه، به یکی از کانون‌های اصلی تقابل تهران و واشنگتن تبدیل شده است.

منبع: فارس