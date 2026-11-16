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رایزنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان در اسلام آباد

امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) به اسلام‌آباد سفر کرده است، شامگاه دوشنبه با فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد خبر: 4202374تاریخ انتشار: 321 بازدید

عراقچی
به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) به اسلام‌آباد سفر کرده است، شامگاه دوشنبه با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور رایزنی کردند.

در این دیدار همچنین طرفین درباره چالش‌ها و تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت منطقه و نیز راه‌های تقویت همکاری‌ها برای صیانت از صلح و ثبات گفتگو و تبادل نظر کردند.

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برچسب ها

پاکستانوزیر امور خارجهاسلام آبادعباس عراقچیفرمانده ارتش پاکستانعاصم منیر

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