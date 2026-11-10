آمریکا و کره جنوبی برای روزهای جنگ تمرین کردند

آمریکا و کره جنوبی در ادامه همکاری‌های نظامی مشترک خود، رزمایش هوایی با محوریت انتقال تجهیزات و تدارکات نظامی در شرایط جنگی برگزار کردند.

به گزارش تابناک؛ آمریکا و کره جنوبی در ادامه رزمایش‌های نظامی مشترک خود و با وجود مخالفت‌های مکرر کره شمالی، رزمایش هوایی برگزار کردند؛ رزمایشی که ادعا می‌کنند با هدف تقویت آمادگی دو متحد برای تأمین تجهیزات و ملزومات نظامی در شرایط جنگی و هنگام قطع مسیرهای زمینی انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ و به نقل از بیانیه فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، این رزمایش با هدایت این فرماندهی برگزار شد و بر اجرای سریع عملیات پشتیبانی و تدارکات هوایی با استفاده از هواپیماهای ترابری نظامی تمرکز داشت.

در جریان این تمرین‌ها، تجهیزات سنگین نظامی و محموله‌های سبک‌تر از ارتفاع بیش از ۳ هزار متری به پایین پرتاب شدند. این عملیات در شرایط مختلف و به‌صورت شبانه‌روزی انجام گرفت تا توان نیروهای دو کشور برای اجرای مأموریت‌های تدارکاتی در وضعیت‌های متفاوت افزایش یابد.

فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی ادعا کرد هدف از این رزمایش، افزایش توان بقا و ایمنی هواپیماهای ترابری در شرایط عملیاتی و همچنین بهبود میزان بازیابی محموله‌های هوایی توسط نیروهای مستقر در زمین بوده است.

یگان‌هایی از جمله فرماندهی جنگ ویژه ارتش کره جنوبی، نخستین فرماندهی پشتیبانی لجستیکی، فرماندهی تحرک هوایی و شناسایی نیروی هوایی این کشور و همچنین لشکر مشترک آمریکا و کره جنوبی در این رزمایش مشارکت داشتند.

یکی از مقام‌های فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی نیز اعلام کرد که دو کشور قصد دارند در رزمایش‌های آینده، پهپادهای ترابری و تجهیزات دیگری را نیز به کار بگیرند تا توان عملیاتی خود را با شرایط متغیر میدان نبرد تطبیق دهند.

آمریکا و کره جنوبی به‌طور منظم رزمایش‌های نظامی مشترکی برگزار می‌کنند تا هماهنگی عملیاتی نیروهای خود را بهبود بخشند و آمادگی‌خود را در برابر تهدیدهای امنیتی احتمالی افزایش دهند.

کره شمالی بارها این رزمایش‌ها را محکوم کرده و آنها را تمرین‌هایی برای تدارک حمله و تهاجم نظامی علیه خود دانسته است؛ با این حال، سئول و واشنگتن همواره مدعی‌اند که این تمرین‌ها ماهیتی دفاعی دارند.

آمریکا در چارچوب اتحاد امنیتی دیرینه خود با کره جنوبی، حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی در این کشور مستقر کرده است.

منبع: فارس