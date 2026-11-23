تا صبح دوم آبان، هنوز هنوز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با حروف آخر الفبا (میم به بعد) آغاز می‌شود، واریز نشده است.





به گزارش تابناک، تا صبح دوم آبان، هنوز هنوز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با حروف آخر الفبا (میم به بعد) آغاز می‌شود، واریز نشده است.

«علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با انتقاد از این تاخیر گفت: براساس روال و جدول زمانبندی باید تا سی‌ام، حقوق همه بازنشستگان واریز می‌شد؛ بعد قول دادند تا پایان روز یک شنبه (اول آذر) حقوق‌ها واریز شود اما بازهم بدقولی و خلف وعده کردند.

او ادامه داد: بازنشسته حداقل‌بگیر که انتظار داشته حقوقش را ۲۹ام یا ۳۰ام ماه بگیرد، در این دو سه روز، نان خالی هم در سفره ندارد و این بسیار ناعادلانه است. تامین اجتماعی باید به وعده‌هایی که به بازنشستگان می‌دهد پایبند بماند.

این فعال صنفی افزود: متاسفانه چندین ماه است ما با خلف وعده‌های مکرر تامین اجتماعی مواجهیم؛ این رویکرد اصلاً قابل پذیرش نیست آنهم در شرایطی که تورم بیش از ۱۰۰ درصدی به همه هزینه‌های زندگی تحمیل شده و بازنشستگان در چاه عمیق فقر گرفتارند.

عیوضی خواستار پرداخت سریع مستمری‌ها و پاسخگویی تامین اجتماعی شد و گفت: باید به معیشت بازنشستگان کارگری بیشتر توجه کنند.



