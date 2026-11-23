شاخص کیفیت هوای تهران با عدد ۱۱۴ در وضعیت نارنجی قرار گرفت؛ هوای پایتخت نسبت به روز گذشته بهبود یافته، اما همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش تابناک؛ شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با ثبت عدد ۱۱۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه شرکت کنترل کیفیت هوا، آلاینده شاخص هوای پایتخت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) است.

این در حالی است که شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۴۳ را نشان می‌داد؛ بنابراین کیفیت هوای تهران نسبت به روز گذشته بهبود یافته، اما همچنان در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.



