سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با انتقاد از تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا گفت دانش‌آموز نخستین قربانی آموزش غیرحضوری است و به جای تعطیلی مدارس باید منابع اصلی آلودگی کنترل شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در نشست خبری با اشاره به خسارت‌های تعطیلی مدارس در روزهای آلوده، اعلام کرد هر روز تعطیلی مدارس بیش از ۲.۲ همت خسارت مالی به همراه دارد و آسیب‌های آموزشی و تربیتی ناشی از آموزش غیرحضوری نیز از این هزینه‌ها مهم‌تر است.

فرهادی با انتقاد از تعطیلی مدارس در شرایطی که بسیاری از مراکز خرید، پاساژها و فعالیت‌های دیگر همچنان برقرار هستند، تأکید کرد راهکار مقابله با آلودگی هوا نباید تعطیلی مدارس باشد، بلکه باید منابع اصلی آلایندگی از جمله کارخانه‌ها و مراکز آلاینده کنترل شوند. به گفته وی، در روزهای آلوده فعالیت‌های هوازی و زنگ ورزش متوقف می‌شود، اما آموزش در کلاس درس باید ادامه داشته باشد.

آموزش هوش مصنوعی به ۴ میلیون دانش‌آموز

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از برنامه آموزش هوش مصنوعی به ۴ میلیون دانش‌آموز و توانمندسازی ۱۰۰ هزار معلم در این حوزه خبر داد و گفت برنامه‌های جدید درسی با هدف تقویت مهارت‌آموزی و ایجاد توازن میان آموزش علمی و تربیتی در حال اجراست.

به گفته فرهادی، زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی به‌صورت آزمایشی در حدود ۲۰۰ مدرسه اجرا می‌شود و برنامه ایجاد ۵۰۰ هنرستان تولیدمحور و کارآفرین نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین ۸۹ هنرستان با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای راه‌اندازی شده و آموزش‌وپرورش هدف‌گذاری کرده سهم دانش‌آموزان هنرستانی به حداقل ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه برسد.

۹۴۰ هزار ابلاغ تدریس و انتقال بیش از ۶۵ هزار معلم

فرهادی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش گفت امسال بیش از ۹۴۰ هزار ابلاغ تدریس صادر شده و ابلاغ‌ها در نیمه نخست مهرماه تثبیت شده‌اند.

وی از انتقال ۶۵ هزار و ۸۵۰ معلم از مجموع ۱۱۶ هزار و ۳۴۳ درخواست نقل‌وانتقال خبر داد و اعلام کرد ۳۶ هزار و ۳۶۵ ردیف استخدامی به دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و جذب نخبگان اختصاص یافته است؛ با این حال، امسال آزمون استخدامی برگزار نشده است.

به گفته سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، بیش از ۷۰ هزار نفر در آزمون شایستگی مدیران مدارس شرکت کرده‌اند که برای ۴۶ هزار نفر گواهی صلاحیت صادر شده است.

همچنین ۷۵ میلیون نفرساعت آموزش توانمندسازی معلمان در قالب یک هزار و ۲۹ دوره و ۱۴ هزار و ۲۷۶ کلاس برگزار شده که رشد ۱۹۷ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

ارتقای رتبه حدود ۳۰۰ هزار معلم

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از ثبت درخواست ارتقای رتبه ۳۷۹ هزار و ۲۷۸ معلم خبر داد و گفت حدود ۳۰۰ هزار معلم ارتقای رتبه پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت بازنشستگی فرهنگیان اعلام کرد ۲۶ هزار و ۶۹۷ فرهنگی بازنشسته شده‌اند، اما ۳۳ هزار و ۹۶۳ نفر درخواست استمرار خدمت داشته‌اند؛ یعنی تعداد متقاضیان ادامه خدمت حدود ۷ هزار نفر بیشتر از شمار بازنشستگان بوده است.

فرهادی با اشاره به اجرای طرح شیر و تغذیه دانش‌آموزی گفت ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این طرح با هدف پوشش ۸.۵ میلیون دانش‌آموز اختصاص یافته است.

به گفته وی، تا ۲۷ آبان بیش از ۱۰۸ میلیون واحد شیر و بسته غذایی توزیع شده که ۳۸ میلیون بسته آن مربوط به تغذیه تکمیلی بوده است. در این طرح ۷۰ درصد اعتبار به شیر و ۳۰ درصد به بسته‌های تغذیه‌ای اختصاص یافته و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیز برای پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان دریافت شده است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی گفت: برنامه درسی ملی دوره ابتدایی با رویکردهای جدید در حال تغییر است و این تغییرات ضرورت دارد چراکه برخی مطالب درسی باید با زندگی واقعی دانش‌آموزان ارتباط بیشتری داشته باشند و از آموزش مفاهیم انتزاعی و غیرکاربردی فاصله بگیریم. لازم است کتاب‌های درسی و حتی سؤالات امتحانی از این منظر بررسی شوند که دانش‌آموزان تا چه اندازه می‌توانند آموخته‌های خود را در زندگی به کار بگیرند. من نیز با این دیدگاه موافقم که آموزش نباید صرفاً حافظه‌محور باشد، بلکه باید به تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان منجر شود. این موضوع را در شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز پیگیری خواهم کرد.

فرهادی با اشاره به وضعیت آموزش تربیت‌بدنی در مدارس اظهار کرد: در حوزه تربیت‌بدنی و مهارت‌های حرکتی نیز با فاصله قابل توجهی از سطح مطلوب مواجه هستیم و دانش‌آموزان باید مهارت‌های بیشتری را بیاموزند بنابراین اصلاح این حوزه ضرورت دارد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر محتوای آموزشی تصریح کرد: هیچ کتاب درسی نباید ثابت و بدون تغییر باقی بماند. کتاب‌های درسی باید متناسب با تحولات و نیازهای روز دانش‌آموزان به‌طور مستمر بازنگری شوند.

تنبیه بدنی خط قرمز آموزش‌وپرورش است

وی با تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس گفت: تنبیه بدنی خط قرمز آموزش‌وپرورش است و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد. هر معلمی که مرتکب تنبیه بدنی دانش‌آموز شود، از نظر آموزش‌وپرورش صلاحیت معلمی خود را از دست می‌دهد.

فرهادی افزود: حداقل ابزار حرفه‌ای یک معلم، صبوری در مواجهه با دانش‌آموزان است و حتی اگر معلمی کنترل خود را از دست بدهد، این موضوع به هیچ عنوان نباید به تنبیه بدنی منجر شود.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید به شیوه جذب و تربیت معلم توجه کرد، گفت: اگر می‌خواهیم معلمانی ماهر، شایسته، دقیق و صبور داشته باشیم، باید فرایند ورود به حرفه معلمی به‌درستی طراحی شود. بهترین مسیر برای جذب معلم، نظام تربیت معلم و دانشگاه‌های تخصصی این حوزه از جمله دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: معلمان باید در یک فرایند تخصصی و مشخص تربیت شوند؛ همان مسیری که در دانشگاه فرهنگیان دنبال می‌شود. در سال ۱۳۹۷ نیز بر تقویت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و حفظ ظرفیت پذیرش این دانشگاه‌ها متناسب با نیاز و بازنشستگی معلمان تأکید شده بود.

فرهادی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه آموزش گفت: در بسیاری از کشورهای موفق، جذب معلمان از مسیر نظام تربیت معلم انجام می‌شود. هرچه مسیر ورود به آموزش‌وپرورش مشخص‌تر و تخصصی‌تر باشد، امکان ارزیابی و آماده‌سازی معلمان برای پذیرش مسئولیت تربیت دانش‌آموزان بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم درگیری ذهنی در فرایند یادگیری خاطرنشان کرد: یادگیری به معنای حفظ طوطی‌وار مطالب نیست بلکه دانش‌آموز باید با موضوع درگیر شود، درباره آن فکر کند و ارتباط ذهنی و عمیقی با محتوای آموزشی برقرار کند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از برقراری بیمه دانش‌آموزی برای تمام دانش‌آموزان از ابتدای مهر خبر داد و گفت بیمه از آغاز سال تحصیلی برقرار بوده و فاصله زمانی بدون پوشش بیمه‌ای وجود نداشته است.

افزایش ظرفیت سامانه شاد

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی گفت ۳۰۰ سرور جدید برای افزایش ظرفیت سامانه شاد تأمین و نصب شده است تا محدودیت پوشش هم‌زمان چندمیلیونی دانش‌آموزان برطرف شود.

پیگیری آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از برگزاری جلسات هفتگی سامانه نماد با ریاست وزیر و حضور برخط مدیران کل استان‌ها خبر داد و گفت سامانه مشاوره ۱۵۷۰ نیز برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان و خانواده‌ها فعال است.

فرهادی همچنین بر استمرار برنامه‌های توانمندسازی معلمان با هدف تقویت مهارت‌های تربیتی و اجتماعی و پاسخ به نیازهای دانش‌آموزان تأکید کرد.