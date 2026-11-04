وزیر آموزش‌وپرورش پس از دریافت کارت زرد مجلس، با واکنشی جنجالی مدعی شد اختلال در سیستم رأی‌گیری باعث ثبت نادرست آرای نمایندگان شده و ۱۱۳ نماینده به او رأی موافق داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی که امروز در دبیرستان نرجس منطقه ۶ تهران برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیزدهم آبان بهترین روز آموزش و پرورش، روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی است، اظهار کرد: این روز تجلی حضور و اراده دانش‌آموزان در جای جای کشور ایران است و شما هم شاهد زنگ استکبارستیزی در مدارس کشور هستید و هم شاهد حضور میلیونی دانش‌آموزان در جای جای کشور هستیم.

وی افزود: طبیعتاً یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها و موقعیت‌های تربیتی برای آشنایی دانش‌آموزان با آنچه بر کشور ما گذشته است و آنچه در آینده باید به دوش بکشند را ما در این روزها به دانش‌آموزانمان منتقل می‌کنیم و اتفاقات خوبی رقم می‌خورد که ان‌شاءالله در راهپیمایی سیزدهم آبان و حضور باشکوه دانش‌آموزان خواهید دید.

وزیر آموزش و پرورش درباره دغدغه معلمان گفت: یک جمله‌ای از رهبر فرزانه انقلاب بگویم و آن قناعت و مناعت جامعه بزرگ معلمین است.

کاظمی ادامه داد: واقعیت این است که مشکلات معیشتی معلمان، کاملاً روشن است که این مناعت و این قناعت و این طبع بلند معلمین نباید باعث شود که دولت‌ها و مسئولین از معیشت معلمان غافل شوند. البته خدمات بسیار ارزشمندی را دولت انجام داده اما کافی نیست و باید بیشتر کمک کنیم.

وعده جدید وزیر برای بهبود معیشت معلمان

وی با اشاره به اقدامات در دست انجام برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان گفت: اقداماتی را طراحی کردیم؛ در آستانه بودجه ۱۴۰۶ با مجلس تیم فنی تشکیل دادیم، با دولت و با سازمان برنامه و بودجه در تعامل هستیم که هم بتوانیم مسیرهای قانونی و خوبی را ایجاد کنیم و هم منابع را پیش‌بینی کنیم تا بتوانیم شرایط را مقداری برای جامعه معلمین از نظر معیشتی بهتر کنیم.

واکنش جنجالی کاظمی به کارت زرد مجلس

کاظمی در ادامه در خصوص کارت زرد روز گذشته مجلس به وزیر آموزش و پرورش گفت: خواهشم این است که اخبار درست منعکس شود؛ اولا سیستم رای‌گیری نمایندگان خراب بود و حدودا فکر کنم حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر نتوانستند رای بدهند. دوماً ۱۱۳ نفر به من رای موافق دادند و ۷۶ نفر رای مخالف دادند اما در رسانه‌ها زده بودند ۱۱۳ نفر مخالف، قانع نشدند در حالیکه ۱۱۳ نفر قانع شدند، ۷۶ نفر قانع نشدند، نزدیک ۴۰ نفر هم نتوانستند رای بدهند و با این وجود کارت زرد دادند.

وی افزود: به هر حال قانون هرچه هست ما به آن تن می‌دهیم و افتخار هم می‌کنیم؛ نظر نمایندگانم برایمان محترم است. تلاشمان را می‌کنیم، حالا اینکه نمایندگان قانع بشوند یا نشوند با خودشان است.

کاظمی با بیان اینکه همه نمایندگان می‌دانند که حداکثر تلاش خود را انجام می‌دهم، گفت: دیروز به بخشی از دستاوردهای آموزش و پرورش در نطقم اشاره کردم که تقریباً دیگر برای همه آشکار است.

وی افزود: حالا نمایندگان دغدغه‌هایی دارند و موردی که ممکن است قانع نشوند، طبیعی است؛ حقشان است، ما احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم ان‌شاءالله نظر نمایندگان را جلب کنیم.