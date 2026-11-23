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پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران را تبریک گفت و نوشت: قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در کرهجنوبی، مهد تکواندوی جهان، جلوهای درخشان از اراده، خودباوری و توانمندی زنان ایرانی است، بانوانی که بار دیگر شایستگی خود را در بالاترین سطح رقابتهای بینالمللی به نمایش گذاشتند.
وی افزود: این افتخار ارزشمند را به شما قهرمانان، کادر فنی و خانواده بزرگ ورزش کشور تبریک میگویم و از خداوند متعال، تداوم موفقیتها و درخشش دختران ایران را در عرصههای بینالمللی مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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