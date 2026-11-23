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آمار مسمومان الکلی در نیشابور همچنان در حال افزایش
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر خبر داد.
به گزارش تابناک، سیدمیلاد تقدیسی حیدریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت مسمومان الکلی در نیشابور اظهار کرد: شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر رسیده است.
وی افزود: تاکنون ۱۰۵ نفر بستری، ۲۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص، ۴ نفر با رضایت شخصی از بیمارستان خارج و ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدهاند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشها، ۴ مورد فوت و ۳ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
آمار جالبیه که تا حالا فقط 163 نفر که از مشروبات تقلبی استفاده کردن مسموم شدن حالا فکرشو بکنید که در کل تو این شهر چند نفر از مشروبات غیر تقلبی استفاده میکنن که آماری ازش نیس. این نشون میده تو این سال ها کار فرهنگی ارگانهای مختلف فقط هدر دادن هزینه بیت المال بوده
بهتره از یک زاویه دیگه به موضوع نگاه کنیم:
این نشون میده اگر کار فرهنگی ارگان های مختلف نبود چقدر آمارها بالاتر می رفت و فاجعه بار بود.
وقتی عرورسی مراسم عیاشی و عرق خوری میشه !
ارزششو داشت؟!!
عروسی نبوده
شما که میدونی چی بوده؟
خوردن زهرماری هم شده یکی از واجبات با کلاس بودن. هر کی نخوره امل و بی کلاسه
ادم چي بگه... بگه حقشون... بگه متاسفم... بگه چرا معتاد الكل شدي...
انچه كه هست خود كرده را تدبير نيست
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