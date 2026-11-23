سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر خبر داد.

به گزارش تابناک، سیدمیلاد تقدیسی حیدریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت مسمومان الکلی در نیشابور اظهار کرد: شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۶۳ نفر رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۱۰۵ نفر بستری، ۲۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص، ۴ نفر با رضایت شخصی از بیمارستان خارج و ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۴ مورد فوت و ۳ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.

منبع: مهر



