واکنش آموزشوپرورش به فوت سوگند صیادی
در پی فوت سوگند صیادی، سخنگوی آموزشوپرورش از پیگیری جدی پرونده خبر داد.
به گزارش تابناک؛ در پی انتشار خبر مرگ سوگند صیادی دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه که در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش جان باخت، این حادثه با بازتاب گستردهای در افکار عمومی و شبکههای اجتماعی همراه شد. همزمان با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، بررسی فرضیههای مختلف درباره علت این حادثه و بازداشت پدر و مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری احتمالی، وزارت آموزش و پرورش نیز نسبت به این واقعه واکنش نشان داد.
علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود ضمن ابراز همدردی با جامعه و خانواده تعلیموتربیت بر پیگیری قاطع این پرونده تأکید کرد.
فرهادی بیان کرد: درگذشت تلخ دانشآموز عزیزمان، سوگند صیادی موجب تأثر و اندوه عمیق شد. دانشآموزان، فرزندان ما و امانتهای ارزشمند خانواده بزرگ تعلیموتربیت و معلمان هستند. ما در مسیر تعلیموتربیت به صیانت از جان و روان دانشآموزان سوگند خوردهایم و خود را به این عهد متعهد میدانیم.
وی با اشاره به ادامه روند بررسیهای کارشناسی و حقوقی این حادثه تصریح کرد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجاست.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پایان پیام خود بر اطلاعرسانی شفاف نتایج تحقیقات تأکید کرده و افزود: گزارش اقدامات و نتایج پیگیریها متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازیهای رسانهای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.
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نظرات بینندگان
دخالت مدیران و دیگر مسئولین مدارس سالها زندگی، آبرو و آینده خیلی از دختران را نجات داده است، ناگفتههایی که خیلیها خبر ندارند. هیچوقت هم پاداش و تشکری دریافت نکردهاند و منتی هم سر کسی نگذاشتهاند. حالا هم اگر مسئله ای بوده است ابتدا طرف مقابل احتمالی و خود دختر مقصر بوده، بعد هم شاید دوستان ناباب، شبکههای اجتماعی و اتفاقاً همانهایی که الآن مدعیند ولی خود مقصر اصلیاند.
علاقه مفرط ما ایرانی ها به سرک کشیدن در همه چیز، شاید ریشه در اون حس خاله زنک بازی ما داشته باشه که باعث شده در مورد رویداد دلخراشی که تقریباً هیچی ازش نمی دونیم، جلو جلو رای صادر کنیم و یک دانش آموز نوجوان، یک خانواده و یک مدرسه را محکوم کنیم.
امیدوارم تهش نشه حکایت همون دانش آموز آذربایجانی که علی دایی به طرفداری ازش وارد صحنه شد و رازهایی که شاید نباید گفته می شد، بیان شد.
اشک های یک پدر، حتی اگر هم قاتل بوده باشه، خیلی هم نمی تونه ساختگی باشه! اونم جایی که اگر قاتل باشه، می دونه اعدام نمیشه!!!
فوت؟ یا قتل؟
مسئله گنگ و بغرنجی نیست ظرف یکهفته با سوال از عوامل مدرسه و دانش آموزان میتوان نتیجه را اعلام کرد نه اینکه بعد ده روز تازه بخواهند بررسی و متعاقبا نتیجه اعلام کنند . همین مماشات و جانبداری های صنفی است که مردم را شاکی و ناراضی کرده که باعث کتمان حقایق می شود
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