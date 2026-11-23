به گزارش تابناک؛ در پی انتشار خبر مرگ سوگند صیادی دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه که در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش جان باخت، این حادثه با بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. هم‌زمان با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، بررسی فرضیه‌های مختلف درباره علت این حادثه و بازداشت پدر و مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهل‌انگاری احتمالی، وزارت آموزش و پرورش نیز نسبت به این واقعه واکنش نشان داد.

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود ضمن ابراز همدردی با جامعه و خانواده تعلیم‌وتربیت بر پیگیری قاطع این پرونده تأکید کرد.

فرهادی بیان کرد: درگذشت تلخ دانش‌آموز عزیزمان، سوگند صیادی موجب تأثر و اندوه عمیق شد. دانش‌آموزان، فرزندان ما و امانت‌های ارزشمند خانواده بزرگ تعلیم‌وتربیت و معلمان هستند. ما در مسیر تعلیم‌وتربیت به صیانت از جان و روان دانش‌آموزان سوگند خورده‌ایم و خود را به این عهد متعهد می‌دانیم.

وی با اشاره به ادامه روند بررسی‌های کارشناسی و حقوقی این حادثه تصریح کرد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجاست.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پایان پیام خود بر اطلاع‌رسانی شفاف نتایج تحقیقات تأکید کرده و افزود: گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.