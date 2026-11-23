شهر درود در استان خراسان رضوی، در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود و در حدود ۳۰ کیلومتری نیشابور قرار دارد. این شهر از دهه ۱۳۴۰ دارای ساختار شهری و شهرداری بوده و تا سال ۱۳۹۹ از توابع شهرستان نیشابور به شمار می‌رفت؛ با تشکیل شهرستان زبرخان در همان سال، در محدوده این شهرستان قرار گرفت. باغ‌ها، آبشار درود، امامزادگان عین‌علی و زین‌علی و ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی پیرامون شهر، از جمله ظرفیت‌های گردشگری این منطقه به شمار می‌روند و طبیعت کوهپایه‌ای، بخشی از سیمای درود را شکل داده است. این گزارش تصویری نگاهی به زندگی روزمره مردم، مشاغل، کوچه‌ها و خانه‌های قدیمی، باغ‌ها، آبشار و چشم‌اندازهای طبیعی درود دارد و بخشی از سیمای امروز این شهر را به تصویر می‌کشد.