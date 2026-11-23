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شمار مسمومان الکلی نیشابور به ۱۶۳ نفر رسید؛ ۸ نفر جان باختند
گروه استانها ـ شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نیشابور به ۱۶۳ نفر افزایش یافت و تاکنون ۸ نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سید میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، اظهار کرد: تاکنون ۱۶۳ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی پذیرش شدهاند که از این تعداد، ۱۰۵ نفر در بیمارستان بستری شدهاند.
وی افزود: از مجموع بستریشدگان، ۲۹ نفر ترخیص و ۴ نفر با رضایت شخصی از مراکز درمانی خارج شدهاند. همچنین ۱۸ نفر برای ادامه درمان به مراکز تخصصی مشهد اعزام شدهاند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان ثبت شده و پیگیری وضعیت سایر بیماران ادامه دارد.
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