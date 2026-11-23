گروه استان‌ها ـ فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری یک زن و مرد سوداگر مرگ هنگام توزیع مواد مخدر و کشف بیش از ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی از مخفیگاه آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده اظهار کرد: مأموران انتظامی در جریان رسیدگی به این پرونده، زن و مرد متهم را هنگام توزیع مواد مخدر دستگیر کردند.





وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳ کیلوگرم هروئین، ۸ گرم شیشه، ۶ کیلوگرم پیش‌ساز شیشه، ۴۱۰ گرم هروئین فشرده و یک دستگاه کارت‌خوان کشف شد.





فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.





حسینعلی‌زاده از شهروندان خواست موارد مشکوک مرتبط با خریدوفروش مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.