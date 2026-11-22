حضور ۵۰ زوج هلالاحمری خراسانرضوی در جشنواره «تکامل»
گروه استانها - مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خراسانرضوی از حضور ۵۰ زوج عضو این جمعیت در جشنواره «تکامل» با محوریت ازدواج مسئولانه و ترویج فرهنگ بشردوستانه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانرضوی، «سیدعلی منیری» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسانرضوی، با اشاره به برگزاری جشنواره «تکامل» به میزبانی استان مازندران اظهار کرد: در این رویداد حدود ۵۰ زوج از اعضای جمعیت هلالاحمر خراسانرضوی حضور خواهند یافت تا الگویی از ازدواج آگاهانه، پایدار و مبتنی بر ارزشهای انسانی و داوطلبانه را معرفی کنند.
وی افزود: این جشنواره صرفاً یک گردهمایی نمادین نیست، بلکه فرصتی برای معرفی زوجهایی است که فعالیتهای بشردوستانه و امدادی را به بخش جداییناپذیر زندگی مشترک خود تبدیل کردهاند و در مسیر خدمت به مردم، همراه یکدیگر نقشآفرینی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسانرضوی، با اشاره به شاخصهای انتخاب زوجهای برگزیده اضافه کرد: میزان مشارکت مؤثر در فعالیتهای داوطلبانه، استمرار حضور در برنامههای امدادی و روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتکنندگان بوده است.
وی با تأکید بر ترویج سادهزیستی در آغاز زندگی مشترک بیان کرد: ازدواجهای کمهزینه، مهریههای متعارف و هدایت ظرفیتهای مالی خانوادهها به سمت امور خیر از پیامهای محوری این جشنواره است.
منیری همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی برای زوجهای شرکتکننده خبر داد و افزود: مهارتهای زندگی، مدیریت تعارض، تابآوری و تقویت ارتباط مؤثر از جمله موضوعاتی بوده که شرکتکنندگان پیش از معرفی در این کارگاهها فرا گرفتهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره «تکامل» با هدف معرفی زوجهای الهامبخش هلالاحمری بهعنوان سفیران فرهنگ نوعدوستی و ازدواج مسئولانه برگزار میشود؛ زوجهایی که زندگی مشترک خود را بر پایه همدلی، خدمت و ارزشهای بشردوستانه بنا کردهاند.
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