به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، «سیدعلی منیری» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان‌رضوی، با اشاره به برگزاری جشنواره «تکامل» به میزبانی استان مازندران اظهار کرد: در این رویداد حدود ۵۰ زوج از اعضای جمعیت هلال‌احمر خراسان‌رضوی حضور خواهند یافت تا الگویی از ازدواج آگاهانه، پایدار و مبتنی بر ارزش‌های انسانی و داوطلبانه را معرفی کنند.

وی افزود: این جشنواره صرفاً یک گردهمایی نمادین نیست، بلکه فرصتی برای معرفی زوج‌هایی است که فعالیت‌های بشردوستانه و امدادی را به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مشترک خود تبدیل کرده‌اند و در مسیر خدمت به مردم، همراه یکدیگر نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان‌رضوی، با اشاره به شاخص‌های انتخاب زوج‌های برگزیده اضافه کرد: میزان مشارکت مؤثر در فعالیت‌های داوطلبانه، استمرار حضور در برنامه‌های امدادی و روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌کنندگان بوده است.

وی با تأکید بر ترویج ساده‌زیستی در آغاز زندگی مشترک بیان کرد: ازدواج‌های کم‌هزینه، مهریه‌های متعارف و هدایت ظرفیت‌های مالی خانواده‌ها به سمت امور خیر از پیام‌های محوری این جشنواره است.

منیری همچنین از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زوج‌های شرکت‌کننده خبر داد و افزود: مهارت‌های زندگی، مدیریت تعارض، تاب‌آوری و تقویت ارتباط مؤثر از جمله موضوعاتی بوده که شرکت‌کنندگان پیش از معرفی در این کارگاه‌ها فرا گرفته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره «تکامل» با هدف معرفی زوج‌های الهام‌بخش هلال‌احمری به‌عنوان سفیران فرهنگ نوع‌دوستی و ازدواج مسئولانه برگزار می‌شود؛ زوج‌هایی که زندگی مشترک خود را بر پایه همدلی، خدمت و ارزش‌های بشردوستانه بنا کرده‌اند.