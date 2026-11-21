گروه استان‌ها ـ عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد از کمبود سه هزار تخت بیمارستانی در این کلانشهر خبر داد و گفت: مشهد برای پاسخگویی به نیاز جمعیت بومی و زائران به ۱۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، «ایوب توکلیان» عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد، اظهار کرد: براساس سند درمان ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد تخت‌های بیمارستانی در کلانشهرها باید به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۲.۶ تخت باشد.

وی افزود: با توجه به جمعیت حدود چهار میلیون نفری مشهد، این کلانشهر به حدود ۱۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد؛ این در حالی است که هم‌اکنون حدود هفت هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی مشهد فعال است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به پیامدهای کمبود تخت بیمارستانی تصریح کرد: کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش بار مراجعه بیماران به مراکز درمانی دانشگاهی از جمله مشکلات ناشی از این کمبود است.

توکلیان با بیان اینکه مشهد قطب درمان و گردشگری سلامت در شرق و شمال شرق کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پذیرش سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر از استان‌های مختلف و کشورهای دیگر، ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی این کلانشهر را دوچندان کرده است.

گفتنی است، دانشگاه علوم پزشکی مشهد علاوه بر کلانشهر مشهد، ۱۷ شهرستان دیگر خراسان رضوی را زیر پوشش دارد و به عنوان قطب پزشکی استان و شمال شرق کشور شناخته می‌شود.