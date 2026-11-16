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کاسبان خونریزی می‌خواهند مخالفان جنگ با ایران را شرمنده کنند

قالیباف خطاب به آمریکایی‌ها گفت: کاسبان خونریزی می‌خواهند مخالفان جنگ با ایران را شرمنده و پشیمان کنند.

کد خبر: 4202368تاریخ انتشار: 144 بازدید

قالیباف
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به کارزارهای گستردهٔ عملیات‌های پرچم‌های دروغین برای متهم ساختن ایران، در حساب کاربری خود نوشت:

پرچم‌های دروغین دوباره به اهتزاز درآمده است و کاسبان جنگ و خونریزی، میکروفون به دست گرفته‌اند!

این یک کارزار باج‌گیری ملی و القای حس گناه است تا آمریکایی‌ها را بابت مخالفت با جنگ علیه ایران و نه گفتن به سیاست‌های «اول اسراییل» سرزنش و شرمسار کنند.

آن‌ها می‌خواهند شما را در نقش آدم‌های ساده‌لوح و زودباور به بازی بگیرند. این نقش را نپذیرید.

توییت قالیباف

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگمحمدباقر قالیبافرئیس مجلسپرچم دروغین

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