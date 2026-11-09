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تلاش اسرائیلی‌ها برای کشاندن آمریکا به جنگی بی‌پایان با ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، اسراییلی‌ها می‌خواهند آمریکا را در باتلاق جنگی بی‌پایان با ایران گیر بیندازند که هیچ رییس‌جمهوری توان خروج از آن را نداشته باشد.

کد خبر: 4200855تاریخ انتشار: 60 بازدید۰
قالیباف
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف دوشنبه شب ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیلی‌ها شبانه‌روز در تلاش‌اند تا آمریکا را به جنگی بی‌پایان با ایران بکشانند؛ باتلاقی که هیچ رییس‌جمهوری، چه حال و چه در آینده، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، توان خروج از آن را نداشته باشد.

وی افزود: تا زمانی که واشینگتن طرز فکر «اول اسرائیل» را کنار نگذارد، آمریکا و متحدانش با شتاب به سوی یک دوران تاریک پیش می‌روند.

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