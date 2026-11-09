رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، اسراییلی‌ها می‌خواهند آمریکا را در باتلاق جنگی بی‌پایان با ایران گیر بیندازند که هیچ رییس‌جمهوری توان خروج از آن را نداشته باشد.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف دوشنبه شب ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیلی‌ها شبانه‌روز در تلاش‌اند تا آمریکا را به جنگی بی‌پایان با ایران بکشانند؛ باتلاقی که هیچ رییس‌جمهوری، چه حال و چه در آینده، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، توان خروج از آن را نداشته باشد.

وی افزود: تا زمانی که واشینگتن طرز فکر «اول اسرائیل» را کنار نگذارد، آمریکا و متحدانش با شتاب به سوی یک دوران تاریک پیش می‌روند.