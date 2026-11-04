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قالیباف: جواب «نه به جنگ» آمریکاییها را تایید میکنیم
قالیباف با تأکید بر حمایت از مخالفت مردم آمریکا با جنگ، هشدار داد که نادیده گرفتن خواست عمومی و مخالفت با ایران، با پیامدهای ناخوشایندی همراه خواهد بود.
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چه به خاطر وجدان باشد و چه به دلیل هزینههای زندگی، آمریکاییها به جنگ «نه» گفتند؛ و ما از این پیام حمایت میکنیم.»
وی تاکید گرد: «اگر دولت آمریکا اراده مردمش را نادیده بگیرد و بهدنبال منافع قدرتهای بینالمللی و گروههای باجگیر باشد، متوجه خواهد شد که مخالفت ما با عواقب ناخوشایندی همراه است.»
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