عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به پیامدهای سیاسی و اقتصادی تقابل آمریکا با ایران، تأکید کرد که ایستادگی مردم و توان عملیاتی نیروهای مسلح، جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی تغییر داده و قدرت بازدارندگی کشور را به سطح تازه‌ای رسانده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارزیابی پیامدهای شکست برنامه‌ریزی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای تحمیل جنگ به ایران و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت، اظهار کرد: واقعیت این است که ایران توانسته اوضاع داخلی آمریکا را با آشفتگی مواجه کند و حتی کشورهای اروپایی نیز با پیامدهای اقتصادی این تحولات روبرو شده‌اند.

وی با اشاره به آثار سیاسی این تقابل در داخل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، افزود: طرفداران جریان‌های حامی این رویکرد در بعضی کشورها با شکست‌های سیاسی در انتخابات مواجه شده‌اند و حتی در خود آمریکا نیز برخی چهره‌های سرشناس جمهوری‌خواه برای حفظ موقعیت سیاسی خود تلاش می‌کنند از ترامپ فاصله بگیرند.

سلیمی ادامه داد: بر اساس برخی ارزیابی‌ها، مسئله ایران به یکی از عوامل جدی در انگیزه رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است؛ بطوری‌که حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌ها ایران را موضوعی اثرگذار در انتخابات می‌دانند و بخشی از رأی‌دهندگان نیز به دلیل مخالفت با ترامپ پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.

ایران در تراز متفاوتی از قدرت قرار گرفته است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه این تحولات نشان‌دهنده تغییر جایگاه ایران در معادلات جهانی است، تصریح کرد: ایران امروز در تراز متفاوتی نسبت به گذشته قرار دارد و به یک موقعیت استثنایی دست یافته است؛ موضوعی که دیگر قابل پنهان‌کردن نیست و حتی برخی اظهارات آشکار مقام‌های آمریکایی نیز آن را تأیید می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه، جهان و به‌ویژه کشورهای اروپایی باید در روابط خود با آمریکا تجدیدنظر کنند، گفت: این کشورها باید از آمریکا فاصله بگیرند؛ چراکه دوران افول قدرت آمریکایی‌ها آغاز شده است. همان‌طور که امپراتوری بریتانیا دوره افول خود را تجربه کرد، امروز نیز قدرت و سلطه آمریکا با روندی مشابه روبرو شده و این روند، به لطف خدا، با سرعت ادامه خواهد یافت.

استقلال، انسجام مردم و توان نیروهای مسلح؛ عوامل تغییر موازنه

سلیمی در ادامه، استقلال ایران و ایستادگی کشور بر پای خود را از عوامل اصلی عبور از فشارها دانست و اظهار کرد: آنچه موجب شکل‌گیری این وضعیت شد، استقلال ایران، ایستادگی کشور بر توان داخلی و انسجام مردم در تحمل فشارها بود. مردم با حفظ همبستگی، فشارها را پشت سر گذاشتند و رزمندگان ما نیز توان و شجاعت لازم برای واردکردن ضربه به آمریکایی‌ها را نشان دادند.

وی با اشاره به توان دفاعی و بازدارندگی ایران افزود: اینکه امروز ایران از توانایی اثرگذاری بر تنگه هرمز و تحولات منطقه برخوردار است و می‌تواند درباره جغرافیای جنگ موضع تعیین‌کننده داشته باشد، نشان می‌دهد فضای جدیدی در معادلات شکل گرفته است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: ایران امروز قدرت و توانایی مقابله با زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر را به دست آورده و این روند، ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت.

سلیمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحولات پیش‌رو گفت: اعتقاد ما این است که تحولات جهانی وارد مرحله متفاوتی شده و به حول و قوه الهی، زمان ظهور نصرت الهی فرا رسیده است و آفتاب پیروزی انشاءالله در سراسر جهان مشاهده خواهد شد.