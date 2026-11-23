محل اصابت موشک‌های خوشه‌ای آمریکا و شهادت جمعی از شهروندان بی‌دفاع شهرستان لامرد، به‌عنوان یادمان دفاع مقدس و مقصد کاروان‌های راهیان نور کشور به تصویب رسید.

به گزارش تابناک؛ در یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور، محل اصابت موشک‌های خوشه‌ای آمریکا و شهادت جمعی از شهروندان بی‌دفاع شهرستان لامرد، به‌عنوان یادمان دفاع مقدس و مقصد کاروان‌های راهیان نور کشور به تصویب رسید.

این تصمیم، گامی مهم در راستای ثبت و ماندگاری یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ رمضان و تبدیل محل وقوع این جنایت به مرکزی برای روایتگری، تبیین و انتقال حقیقت به نسل‌های آینده است.

در جریان حمله موشکی آمریکا به شهرک ایثار شهرستان لامرد در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، چهار موشک به این منطقه اصابت کرد و در پی این حمله، ۲۱ نفر از شهروندان بی‌گناه، از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.

این حمله که با استفاده از مهمات خوشه‌ای و ترکش‌زا انجام شد، علاوه بر برجای گذاشتن شهدای مظلوم، آثار عمیقی بر زندگی خانواده‌ها و مردم این شهرستان بر جای گذاشت.

اکنون با تصویب این مکان به‌عنوان یادمان دفاع مقدس و مقصد راهیان نور کشور، قرار است محل شهادت این عزیزان به مکانی برای بازخوانی مظلومیت مردم لامرد، روایت جنایات جنگی آمریکا و آشنایی نسل جوان با ابعاد این حادثه تبدیل شود.

بی‌شک، حضور کاروان‌های راهیان نور از سراسر کشور در این یادمان، فرصتی برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای مظلوم لامرد و انتقال روایت واقعی این حادثه به نسل‌های آینده خواهد بود.

لامرد؛ سرزمینی که زخم موشک‌های خوشه‌ای را به سندی ماندگار از مظلومیت، ایستادگی و مقاومت تبدیل می‌کند.