به گزارش تابناک؛ تصویری از دیدار مرحوم رضا امیرخانی با رهبر شـهید انقلاب در بیمارستان را ببینید.

رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی شناخته‌شده کشور، پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از سانحه سحرگاه امروز درگذشت.