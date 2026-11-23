به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، قهوهٔ صبح امروز، تلخیِ شوکران را بر کام اهل ادب و هنر نشاند. اول صبحی، قلب‌مان مچاله شد… خیلی زود رفت. اما یادگارِ «نفحات نفت» او رفتنی نیست. هم‌زمان با گلایهٔ رئیس‌جمهور از تنگنای نفتی که در دریا مانده و خزانه را خالی گذاشته، تصویری از او پشت میزی در تاریکی منتشر شده؛ و خالقِ «نفحات نفت» — که اقتصادِ متکی به طلای سیاه و مدیرانِ دو و سه‌لتی را با قلمش می‌نواخت — امروز چه جای خالی‌ای دارد، در روزگاری که تنگهٔ هرمز گلوی اقتصاد جهان را می‌فشارد و نفت بیش از همیشه جهانی شده است. کاش گوش‌مان به هشدارهای دردمندانی چون او بود و مشام‌مان به بوی دلارهای نفت عادت نمی‌کرد — که کرد.

داستان او با پرواز آغاز شد، اما نه پروازی که به آسمان ختم شود. در نوجوانی هواپیمایی یک‌نفره ساخت و در جشنوارهٔ خوارزمی برگزیده شد؛ چند سال بعد همان پروژه در مزایده‌ای دولتی زمین ماند و به شرکتی خارجی واگذار شد — و او، به تعبیر خودش، به نقطهٔ صفر بازگشت. هواپیمایی که قرار بود ساخته شود، ساخته نشد، اما میل به پرواز شکل دیگری یافت. سال‌ها بعد، همان میل در قلم او تجلی کرد. امیرخانی ادبیات را به پشت میز نشستن فرو نمی‌کاست؛ جاده و سفر برایش بخشی از زیستن و نوشتن بود. با خانواده‌اش از کابل و مزارشریف گذشت و «جانستان کابلستان» حاصل آن شد؛ سفری دیگر او را به کره شمالی برد و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» از دل آن زاده شد. «ارمیا» ، «منِ او» ، «ازبه» ، «بیوتن» ، «نشت نشا» ، «داستان سیستان» ، «نفحات نفت» ، «قیدار» و «ره‌ش» هرکدام بخشی از مسیری‌ست که او در چند دهه پیمود.

«منِ او» رمانی‌ست که تکرارشدنی نیست؛ حاصل دو سال پژوهش بر تهرانِ دههٔ بیست، با روایتی که میان شخصیت‌ها و نویسنده دست‌به‌دست می‌شود. فضاسازی تاریخی‌اش — از گویش تهران قدیم تا وقایع قاجار و کشف حجاب و مبارزات ضدپهلوی و حضوری چون نواب صفوی — مخاطب را با خود همراه می‌کند. در همان کتاب، دل را به بنایی تشبیه کرده که اگر بلرزد، محکم‌تر می‌شود و باید چون انار چلاندش تا شیره‌اش درآید؛ و عدل را چنان نشان داد که گویی آب است در دو دست. شخصیت‌هایی آفرید که «لوطی» بودند به معنای کامل کلمه: درویش مصطفی در «منِ او» ، و قیدار که مریدِ سیدی روحانی به نام گلپا بود و سنگ را اگر می‌خواست، آب می‌شد. «قیدار» جایزهٔ کتاب فصل را برد؛ داستان مردی که پیش از ثروتش، به جوانمردی شناخته می‌شد. «بیوتن» سفری به آمریکا و تقابل سنت و مدرنیته بود، با شخصیتی که به ظاهر دین عمل می‌کرد و باطنش را درک نکرده بود. «رهش» داستان شهری بود که به‌مرور اصالتش را از دست می‌داد و زیر سایهٔ قلدرمآبانهٔ آپارتمان‌های سر به فلک کشیده مدفون می‌شد؛ کاری جسورانه که سیستم مدیریت شهری تهران را بی‌پرده به پرسش می‌گرفت و جایزهٔ جلال آل‌احمد را برایش آورد. قلمش از جهاتی بی‌نظیر بود؛ ادبیاتِ ثمین و ادبیتِ وزینش تا ده‌ها سال معیارِ داستان‌نویسی این سرزمین خواهد ماند. او با «جانستان کابلستان» فاصلهٔ ذهنی ایرانیان و همسایگان افغانستانی را به هم نزدیک کرد و چهره‌ای دیگر از آن کشور نشان داد؛ و در «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» به درون یکی از بسته‌ترین نظام‌های جهان سرک کشید و آن را از چشم یک مشاهده‌گر روایت کرد.

اما آنچه بیش از کتاب‌هایش می‌ماند، نگرش او بود: عدالت‌خواهی، آزادگی و روحیهٔ انقلابی. در «نفحات نفت» به سراغ ریشهٔ ضعف «مدیریت» رفت و آن را در تکیهٔ مدیران به نفت یافت — و نوشت دولت تا نفت دارد، خطری تهدیدش نمی‌کند و این‌گونه اقتصادِ دولتی و مدیرِ سهل‌انگار ساخته می‌شود. آزادگی‌اش نه دستش را بست و نه قلمش را خشکاند؛ ثمرهٔ همین منش، «رهش» و «نفحات نفت» بود. نقدپذیر بود به طوریکه در ممیزی یکی از کتاب‌هایش برایش از حرمتِ روایات اهل‌بیت گفته بودند، بی‌درنگ و بی‌چانه، پذیرفته بود. به معنای حقیقی کلمه آزاده و حُر بود. همیشه بشاش و براق بود؛ اگر سایشی داشت، فرسایش نداشت، زایش داشت. شتابِ زیستنش در همه چیز بود؛ در رفتن، در نوشتن، در گفتن — و در رفتنِ آخر!

اهل خطر بود و خلاق و اخلاق؛ تلاطم امواج طوفان و باد و باران و بوران مانع راهش نمی‌شد؛ باور داشت که بنیاد بقا محکم از اوست! در «داستان سیستان» که راستان حضورش در سایه سار ولایت بود بارها فریاد زد که مومن در هیچ چارچوبی نمی‌گنجد!

با این همه، خودش در برابر کارنامه‌ای که برای دیگران قابل توجه بود، نگاه دیگری داشت؛ هنگام اشاره به هر یک از آثارش، همواره این حس را داشت که هنوز کار اصلی را انجام نداده است: «همهٔ این زیادی‌ها را نوشتن و آن کمی‌ها را ننوشتن… چه می‌ارزد برای کسی که خوب می‌داند هنوز کاری نکرده است…» برای او نوشتن نه صرفاً تولید کتاب، که نوعی تکلیف و عمل به فریضه بود؛ مواجهه با جهان وتلاش برای تغییر آن. در ارادتش به تولستوی را با قرائت «سبح اسم ربک الاعلی» بر سر مزارش نشان داد. در پاییز ۱۴۰۱ نیز بر ضرورت آغاز کردن از «همین لحظه» تأکید کرد و خود را عمل‌گراتر از آن دانست که برای هر تغییری به گذشته خیره بماند.

آثارش تنها به ایران نماند؛ به روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شد. مدتی نیز ریاست هیئت‌مدیرهٔ انجمن قلم ایران را بر عهده داشت. و سیره‌اش همان بود که در پندارش تجلی داشت؛ «آدم باید یک جوری زندگی کند که اگر روزی از خودش پرسیدند چه کردی، خجالت نکشد.» او که روزی گفته بود «ما فرزندان زن زیادی جلال هستیم» ، به‌خوبی نشان داد در عصر سیطره ترجمه‌ها هم می‌توان صاحب‌سبک بود و قصه‌خواندنی مردم را ولو با غصه نوشت. راهش — آن آرمان انقلابی و عدالت‌خواهانه و وطن‌پرستانه برای اعتلا و اقتدار و عزت ایران — با آثارش ادامه دارد. در روزگار جنگ شناختی که درگیر و داد الگوریتم‌های روایت‌های وارونه و جعلی هستیم و دشمن با روایت‌سازی هدفمند می‌کوشد دستاوردها را دروغ و غیرواقعی جلوه دهد، جای کسی چون او خالی است. رهبر فرهنگ‌دوست و هنرپرور شهیدمان بارها بر «جهاد تبیین» تأکید کرده و فرمودند: «بایستی حقایق را با منطق قوی، سخن متین و عقلانیّت کامل، همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی، و به‌کارگیری اخلاق منتشر کرد.» امیرخانی با همان قلمش، همان منطق و همان اخلاق، سال‌ها در این میدان جنگید — نه با شعار، که با رمان.

امروز تنها یک نویسنده از میان ما نرفت؛ «وز شمار دو چشم یک تن کم/وز شمار خرد هزاران بیش» او که سرمایهٔ قلمش را وقف این سرزمین و فرهنگش کرد، پشت میز و در اتاق بسته نماند و روشنفکری را بهانهٔ تنه و طعنه زدن به این و آن نکرد. رضا امیرخانی زود رفت؛ مثل قیصر، مثل جلال، مثل آوینی و مثل خودش. روحش شاد و با صلحا و علما محشور باد ان‌شاءالله

یادداشت: مجتبی محمودی مهماندوست (سرپرست منطقه ۱۲ تابناک و استان‌ها خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی و خراسان جنوبی)