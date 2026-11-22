گروه استان‌ها - استاندار ایلام گفت: امروز در جبهه‌ای قرار داریم که سلاح آن موشک و هواپیما نیست، بلکه ذهن ملت و باور جوانان هدف قرار گرفته است؛ لذا باید در تمامی ابعاد با آرایش جنگی و منطق جهادی عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، در جلسه قرارگاه ملی جهاد تبیین و روایت استان ایلام که با حضور معاون سیاسی سپاه پاسداران امروز یکشنبه یکم آذرماه در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری ایلام برگزار شد، با تأکید بر اینکه بسیج نماد ایستادگی در برابر طوفان‌های فتنه است، اظهار کرد: امروز در جبهه‌ای قرار داریم که سلاح آن موشک و هواپیما نیست، بلکه ذهن ملت و باور جوانان هدف قرار گرفته است؛ لذا باید در تمامی ابعاد با آرایش جنگی و منطق جهادی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی بر پایه آرمان‌های امام و شهدا استوار است، افزود: ما در کشور دستاوردهای عظیمی داریم، اما امپراطوری رسانه‌ای دشمن با تحریف واقعیت‌ها، به دنبال سیاه‌نمایی است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: اگر ما در نبرد روایت‌ها، صادقانه با مردم سخن نگوییم و مشکلات را در کنار خدمات تبیین نکنیم، دشمن خلاء موجود را با روایت‌های دروغین پر خواهد کرد.

کرمی ضمن تقدیر از همراهی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در قرارگاه پایش بازار، تصریح کرد: هم‌افزایی ۱۴ کارگروه و ۳۱ دستگاه اجرایی در استان، الگویی از استقامت در برابر فشارهای دشمن است. مدیران با روحیه بسیجی و خدمت بی‌منت، گره از کار مردم بگشایند که این بزرگترین جهاد تبیین در عمل است.