گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ نظامی و اقتصادی گفت: دشمن پس از شکست در این عرصه‌ها به دنبال بهره‌گیری از بستر مشکلات اقتصادی و ایجاد ناامنی از طریق فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های دریایی و زمینی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام، در قرارگاه ملی جهاد تبیین و روایت استان ایلام که با حضور استاندار ایلام و معاون سیاسی سپاه برگزار شد، اظهار کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اقدام‌های مؤثری در ابعاد مختلف استان انجام شد و با مدیریت نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام، موضوع‌های گوناگون مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: هرگونه ابهام و پرسش در دستگاه‌های اجرایی، محله‌ها، روستاها و شهرها باید شناسایی و پاسخ داده شود تا آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدهای دشمن در شرایط جنگی وجود داشته باشد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ نظامی و اقتصادی بیان کرد: دشمن پس از شکست در این عرصه‌ها به دنبال بهره‌گیری از بستر مشکلات اقتصادی و ایجاد ناامنی از طریق فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های دریایی و زمینی است.

سردار حسینی اضافه کرد: با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضور مردم در صحنه و هماهنگی میان دستگاه‌ها دشمن در این طرح نیز شکست خواهد خورد.

وی درباره وضعیت تأمین اقلام عمومی در استان اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون هیچ کمبودی در تأمین اقلام عمومی نداشته‌ایم و فعالیت دستگاه‌ها در قرارگاه جهاد اقتصادی استان و نشست‌های آن به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام همچنین گفت: در این قرارگاه همه نیازهای جامعه در یک مجموعه و با نگاهی یکسان بررسی می‌شود تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها برای تأمین نیازهای مردم برقرار باشد.