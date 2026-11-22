گروه استان‌ها - معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: قرار گرفتن دو واژه قرارگاه و جهاد در کنار یکدیگر به این معنا است که امروز در یک جنگ سرنوشت‌ساز با دشمنی سرسخت قرار داریم که نیازمند سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی دقیق، تقسیم کار و پیگیری مستمر امور است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، سردار «یدالله جوانی»معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در قرارگاه ملی جهاد تبیین و روایت استان ایلام گفت که دشمن پس از شکست در عرصه نظامی تمام تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی و شناختی گذاشته است و در این شرایط جهاد تبیین راهبرد اصلی مقابله با این جنگ به شمار می‌رود و مردمی‌سازی جهاد در همه عرصه‌ها ضروری است.

وی با بیان این که گره‌گشایی از مشکلات مردم مؤثرترین راه مبارزه با آمریکا است، افزود: قرار گرفتن دو واژه قرارگاه و جهاد در کنار یکدیگر به این معنا است که امروز در یک جنگ سرنوشت‌ساز با دشمنی سرسخت قرار داریم که نیازمند سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی دقیق، تقسیم کار و پیگیری مستمر امور است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمنی استکبار جهانی، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و عوامل نیابتی آن‌ها با جمهوری اسلامی ریشه‌ای است و نظام سلطه از ابتدا بنا را بر شکست انقلاب و مهار ظرفیت‌های تمدن‌ساز ملت ایران گذاشته بود تا هیچ‌گاه مانعی در برابر منافع نامشروع خود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: قیام امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی، واکنشی اصولی و مردمی در برابر دهه‌ها مداخله، کودتای ۲۸ مرداد، چپاول منابع و سیاست‌های استعماری غرب بود که تلاش می‌کرد با وابسته کردن کشور، از پیشرفت و هویت ملی ایرانیان جلوگیری کند.

سردار جوانی با اشاره به این که در طول ۴۷ سال گذشته دشمنان با روش‌های مختلف از جمله تهدید به گزینه نظامی تلاش کردند ملت ایران را تسلیم کنند، گفت: رهبری داهیانه امام راحل (ره) و مقاومت جانانه مردم ثابت کرد هیچ قدرتی قادر به شکست اراده این مرزوبوم نیست.

وی بیان کرد: برخی تلاش می‌کنند القا کنند دشمنی غرب با ما ناشی از شعارهای انقلاب است و اگر کوتاه بیاییم این خصومت پایان می‌یابد، در حالی که ریشه این دشمنی به موقعیت یی جغرافیایی استثنایی، پیشینه چند هزار ساله و ظرفیت تمدن‌سازی ملت ایران بازمی‌گردد که استعمار همواره از آن هراس داشته است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف قرارگاه‌های ملی و استانی تبیین را مردمی کردن جهاد در عرصه‌های گوناگون دانست و افزود: دفاع مقدس نیز با اتکا به حضور توده‌های مردم و جوانان به پیروزی رسید و حق جهاد جز با همراهی آحاد جامعه ادا نمی‌شود.

وی تاکید کرد: قرارگاه‌های ملی و استانی باید این ظرفیت‌های فراوان مردمی را در حوزه‌های مختلف شناسایی، ساماندهی و به کارگیری کنند تا حق جهاد به کامل‌ترین شکل ممکن ادا شود، کما این که در زیارت‌نامه‌ها نیز بر ادای حق جهاد تاکید شده است.

سردار جوانی با مقایسه جامعه امروز با صدر اسلام گفت: برخلاف جوامع صدر اسلام که امامان معصوم (ع) از همراهی کافی مردم بی‌بهره بودند، ملت ایران با بصیرت و ولایت‌مداری پیوندی ژرف با ولی امر خود برقرار کرده‌اند و همین ویژگی امت اسلامی ما را از امت‌های گذشته کامل متمایز می‌کند.

وی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر که آمریکا به راه انداخت و کارشناسان جهان آن را ادامه جنگ‌های گذشته ارزیابی کردند، دشمن با تصور غلبه دو روزه وارد میدان شد، اما همانند اشغال‌های گذشته در افغانستان و عراق زمین‌گیر شد و به اعتراف تحلیلگران و استراتژیست‌های بزرگ آمریکایی، واشنگتن به خوبی می‌داند ایران با لشکرکشی، بمباران و ادامه جنگ نه شکست می‌خورد و نه تسلیم می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: این پیروزی بزرگ در عرصه نظامی و درخشش رزمندگان، نیروهای مردمی، مدافعان سواحل و جزایر و پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه تولید موشک، پهپاد و نوآوری‌ها، نتیجه آماده‌سازی زیرساخت‌های دفاعی کشور توسط امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب است و وقتی حق جهاد در میدان دفاع سخت ادا شود، وعده پیروزی الهی محقق می‌شود.