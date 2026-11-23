به گزارش تابناک؛ دکتر پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد رضا امیرخانی، فقدان وی را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و ادبی و دوستداران ادبیات داستانی کشور عنوان کرد و افزود: ایشان از نویسندگانی بود که با نگاه ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افق‌های تازه‌ای در داستان نویسی معاصر گشود.

رئیس جمهور تصریح کرد که بی‌تردید‌نام و آثار او در تاریخ ادبیات معاصر این مرز و بوم ماندگار خواهد بود و نسل‌های آینده نیز از اندیشه، خلاقیت و میراث فرهنگی او بهره خواهند برد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت نویسنده خلاق، متعهد و صاحب‌سبک، زنده‌یاد رضا امیرخانی، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور و دوستداران ادبیات داستانی کشور است.

ایشان از نویسندگانی بود که با نگاهی ژرف به انسان و جامعه، زبانی خلاق و روایتی متفاوت، افق‌های تازه‌ای در داستان‌نویسی معاصر گشود. آثار ماندگاری چون «داستان سیستان» ، «ارمیا» ، «منِ او» ، «بیوتن» و «قیدار» تنها روایتگر رویدادها و شخصیت‌ها نبودند، بلکه بستری برای تأمل در مفاهیمی چون‌ایمان، عشق، هویت، جوانمردی، مسئولیت‌پذیری و تعلق اجتماعی فراهم آوردند. او با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبان فارسی و پیوند ادبیات با مسایل و دغدغه‌های جامعه، توانست با نسل‌های مختلف خوانندگان ارتباط برقرار کند و جایگاهی متمایز در حافظه ادبی این سرزمین به دست آورد.

بی‌تردید، نام و آثار او در تاریخ ادبیات معاصر این مرز و بوم ماندگار خواهد بود و نسل‌های آینده نیز از اندیشه، خلاقیت و میراث فرهنگی او بهره خواهند برد.

اینجانب درگذشت این نویسنده فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب و همه دوستدارانش تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران