درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده برجسته، متعهد و صاحب‌نام ادبیات ایران و صاحب آثار فاخر ادبیات انقلاب موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیبا در پپامی درگذشت رضا امیرخانی را تسلیت گفت و نوشت: درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده برجسته، متعهد و صاحب‌نام ادبیات ایران و صاحب آثار فاخر ادبیات انقلاب موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

امیرخانی از نویسندگانی بود که بخش مهمی از توان و خلاقیت ادبی خود را در مسیر پرداختن به هویت ایرانی، ارزش‌های ملی و دینی و مسائل جامعه به کار گرفت. ارمیای ادبیات ایران با خلق آثار ماندگاری در ادبیات امروز، تبدیل به بخشی از خاطره و تجربه ادبی چند نسل از مخاطبان ایرانی شد و در روزگاری که حضورش چراغی برای نسل‌های جدید نویسندگان جوان بود چنان قیداری که از او می‌شناختیم ما را تنها گذاشت.

از میان آثار ارزشمند این نویسنده فقید «داستان سیستان» که حاصل همراهی و روایت سفر رهبر شهید انقلاب به استان سیستان‌وبلوچستان است، اثری خواندنی برای این روزهای ماست، اثری که علاوه بر ارزش ادبی، گوشه‌هایی از پیوند عمیق میان رهبر شهید و ایران، مردم آن و نگاه راهبردی به ظرفیت‌های این سرزمین را ثبت کرده است.

بی‌تردید فقدان این نویسنده برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور ضایعه‌ای تلخ است و آثار و خدمات او در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران، همچنان مورد توجه و بهره‌مندی نسل‌های آینده خواهد بود.

این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران آثار آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی