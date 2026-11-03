به گزارش تابناک؛ سیدمحمد خاتمی در پیامی درگذشت حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال را تسلیت گفت.

به نام خدا

درگذشت انسان شریف، پیشکسوت و قهرمان با اخلاق فوتبال و ورزش کشور، جناب حمید علیدوستی را به خاندان محترم علیدوستی و جامعه ورزشی و همه دوستداران این شادروان به ویژه به فرزندان عزیز ایشان تسلیت می‌گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این فقید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزّز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می‌کنم.

یادش گرامی و روانش شاد باد!

سیدمحمد خاتمی، ۱۴۰۵/۸/۱۱