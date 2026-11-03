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پیام تسلیت خاتمی در پیدرگذشت حمید علیدوستی
سیدمحمد خاتمی در پیامی درگذشت حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال را تسلیت گفت.
به گزارش تابناک؛ سیدمحمد خاتمی در پیامی درگذشت حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال را تسلیت گفت.
به نام خدا
درگذشت انسان شریف، پیشکسوت و قهرمان با اخلاق فوتبال و ورزش کشور، جناب حمید علیدوستی را به خاندان محترم علیدوستی و جامعه ورزشی و همه دوستداران این شادروان به ویژه به فرزندان عزیز ایشان تسلیت میگویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این فقید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزّز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت میکنم.
یادش گرامی و روانش شاد باد!
سیدمحمد خاتمی، ۱۴۰۵/۸/۱۱
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نظرات بینندگان
درود بر خاتمی عزیز و نجیب و خردمند.
به به
تو هم منتظری یکی بمیره ، تسلیت بگی
خودت که میمیری ، تسلیت بگیم
خدا خودش کنه.
اما تسلیت گفتن خاتمی خیلی معناداره. این همه دانشمند، ورزشکار ، هنرمند داربانی رو وداع گفتند ولی چرا به این ورزشکار پیشکسوت تسلیت گفتن. جز اینه که دختر خانوم این پیشکسوت تو هر جشن فیلمی که به خارج رفته از دهنش هر چی در اومده علیه ایران جمهوری اسلامی گفته تا بهش جایزه بدن.
پس بلدی پیام تسلیت بدی اما نه برای بچه های میناب که فوتبال بازی میکردن.....چرا اونجا برات بصرف نبود ........
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