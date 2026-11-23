از فاتح‌۱۱۰ تا دزفول، ایران سال‌ها روی یک مسیر مشخص کار کرد؛ ساخت موشک‌های سوخت جامد با برد بیشتر. حاصل این مسیر، موشکی بود که نامش را از سردار شهید قاسم سلیمانی گرفت: حاج قاسم، با برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر.





به گزارش خبرنگار سرویس امنیتی و دفاعی تابناک، در ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ایران از موشک بالستیک «شهید حاج قاسم» رونمایی کرد. موشکی که نام یکی از شناخته‌شده‌ترین فرماندهان نظامی ایران را بر خود داشت، اما اهمیتش فقط به نام آن محدود نمی‌شد. حاج قاسم از نظر برد، یک گام جلوتر از نسل‌های قبلی خانواده فاتح قرار می‌گرفت؛ خانواده‌ای که توسعه آن، بخش مهمی از مسیر ایران برای دستیابی به موشک‌های سوخت جامد بود.

برد اعلام‌شده این موشک ۱۴۰۰ کیلومتر است. عددی که آن را در محدوده موشک‌های بالستیک میان‌برد قرار می‌دهد. اما برای فهمیدن اینکه حاج قاسم از کجا آمده و چه جایگاهی در برنامه موشکی ایران دارد، باید سراغ خانواده‌ای رفت که سال‌ها پیش از رونمایی آن شکل گرفته بود.

رد پای فاتح در طراحی حاج قاسم

داستان از فاتح‌۱۱۰ شروع می‌شود؛ موشکی که در توسعه توان موشکی سوخت جامد ایران جایگاه مهمی دارد. ایران با توسعه این خانواده، به‌تدریج تجربه طراحی و ساخت موشک‌هایی را به دست آورد که از نظر برد، تحرک و سامانه‌های هدایت، با نسل‌های قبلی تفاوت داشتند.

پس از فاتح‌۱۱۰، نسخه‌های توسعه‌یافته‌تری معرفی شدند. فاتح‌۳۱۳ با برد اعلام‌شده حدود ۵۰۰ کیلومتر، ذوالفقار با برد حدود ۷۰۰ کیلومتر و دزفول با برد حدود هزار کیلومتر، هرکدام یک مرحله از این مسیر را نشان می‌دادند.

حاج قاسم در ادامه همین خانواده معرفی شد؛ با برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر. این افزایش برد، آن را از محدوده موشک‌های کوتاه‌برد خارج کرد و در رده موشک‌های بالستیک میان‌برد قرار داد.

این ارتباط فقط در نام‌گذاری یا شباهت ظاهری خلاصه نمی‌شود. مراکز مطالعاتی خارجی نیز حاج قاسم را در امتداد خانواده موشکی فاتح و در کنار ذوالفقار و دزفول بررسی کرده‌اند.

پشت عدد ۱۴۰۰ چه چیزی قرار دارد؟

در زمان رونمایی، برد ۱۴۰۰ کیلومتری به‌عنوان یکی از مشخصات اصلی موشک اعلام شد. پیشران آن از نوع سوخت جامد است و وزن سرجنگی اعلام‌شده برای آن حدود ۵۰۰ کیلوگرم عنوان شده است.

همین دو مشخصه، یعنی برد و نوع پیشران، برای شناخت جایگاه حاج قاسم اهمیت دارند. این موشک نشان می‌دهد فناوری سوخت جامد ایران به موشک‌های کوتاه‌برد محدود نمانده و در سامانه‌ای با برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر نیز به کار گرفته شده است.

در برخی گزارش‌ها سرعت این موشک تا ۱۲ ماخ اعلام شده است. با این حال، باید میان عدد اعلام‌شده و اطلاعاتی که امکان ارزیابی مستقل آن وجود دارد تفاوت گذاشت. سرعت یک موشک بالستیک در تمام طول پرواز ثابت نیست و عددی که در زمان رونمایی مطرح می‌شود، به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش عملکرد آن نیست.

درباره ابعاد دقیق، وزن پرتاب، دقت نهایی و جزئیات سامانه هدایت حاج قاسم نیز اطلاعات عمومی یکدستی وجود ندارد. بعضی رسانه‌ها اعداد متفاوتی منتشر کرده‌اند، اما همه این داده‌ها از پشتوانه فنی قابل بررسی برخوردار نیستند. در این گزارش، مشخصاتی را قطعی می‌دانیم که در منابع معتبر یا اعلام رسمی قابل ردیابی باشند.

چرا ایران روی سوخت جامد حساب کرد؟

برای فهم اهمیت پیشران حاج قاسم، باید تفاوت آن را با موشک‌های سوخت مایع در نظر گرفت.

در موشک‌های مایع‌سوز، سوخت و اکسیدکننده جداگانه نگهداری می‌شوند و آماده‌سازی موشک برای پرتاب به فرایندهای مربوط به سوخت‌گیری نیاز دارد. این موضوع می‌تواند زمان آماده‌سازی را افزایش دهد و تجهیزات زمینی بیشتری طلب کند.

در موشک‌های سوخت جامد، پیشران از پیش در موتور قرار دارد. موشک برای پرتاب به عملیات سوخت‌گیری در محل نیاز ندارد و از این نظر، شرایط آماده‌سازی و نگهداری آن متفاوت است. این ویژگی برای سامانه‌ای که با پرتابگر متحرک به کار گرفته می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

البته ساخت موتور سوخت جامد بزرگ، فناوری ساده‌ای نیست. تولید چنین موتوری به دانش مواد، کنترل کیفیت و آزمون‌های دقیق وابسته است. حفظ کیفیت پیشران در طول زمان نیز اهمیت دارد؛ زیرا موشک قرار نیست فقط در روز آزمایش عملکرد مناسبی داشته باشد، بلکه باید در زمان نیاز هم قابل اتکا باشد.

ایران با توسعه خانواده فاتح، این فناوری را در چند نسل از موشک‌های خود به کار گرفت. حاج قاسم یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این مسیر به بردهای بالاتر رسیده است.





یک اختلاف فنی درباره تعداد مراحل

درباره ساختار پیشران حاج قاسم، منابع خارجی اطلاعات یکسانی ارائه نکرده‌اند. پایگاه Missile Threat وابسته به مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا، این موشک را دومرحله‌ای معرفی کرده است؛ اما در جدول زرادخانه موشکی ایران در Iran Watch ، ساختار آن تک‌مرحله‌ای ثبت شده است. گزارش‌های دیگر نیز در توصیف این بخش یکسان نیستند.

این اختلاف را نمی‌توان با حدس حل کرد. اطلاعات فنی کامل این موشک به‌صورت عمومی منتشر نشده و منابع موجود نیز در این بخش به جمع‌بندی واحدی نرسیده‌اند. بنابراین تا زمانی که سند معتبرتری در دست نباشد، بهتر است تعداد مراحل پیشران را مشخصه قطعی حاج قاسم معرفی نکنیم.

حاج قاسم در امتداد ذوالفقار و دزفول

اگر موشک‌های این خانواده را کنار هم قرار دهیم، روند افزایش برد روشن‌تر می‌شود. فاتح‌۱۱۰ نقطه شروع این مسیر بود. پس از آن، فاتح‌۳۱۳ با برد حدود ۵۰۰ کیلومتر، ذوالفقار با حدود ۷۰۰ کیلومتر و دزفول با حدود هزار کیلومتر معرفی شدند. حاج قاسم نیز با برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر به این مجموعه اضافه شد.

این اعداد، بردهای اعلام‌شده برای موشک‌ها هستند و نباید آن‌ها را بدون توجه به شرایط و نوع محموله، عملکرد قطعی در همه مأموریت‌ها دانست. با این حال، کنار هم قرار گرفتن این نسل‌ها یک روند مشخص را نشان می‌دهد: توسعه موشک‌های سوخت جامد با برد بیشتر.

تفاوت حاج قاسم با موشک‌های قبلی فقط در افزایش برد نیست. ورود یک سامانه با این برد به خانواده سوخت جامد، از نظر تنوع گزینه‌های موشکی و قابلیت‌های اعلام‌شده، اهمیت دارد. البته ارزیابی کامل توان رزمی آن به اطلاعاتی درباره دقت، قابلیت اطمینان، تعداد سامانه‌های عملیاتی و عملکرد واقعی نیاز دارد؛ اطلاعاتی که همه آن‌ها در دسترس عموم نیست.

نامی که روی موشک نشست

شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید. کمتر از هشت ماه بعد، وزارت دفاع ایران از موشکی رونمایی کرد که نام او را بر خود داشت.

سلیمانی سال‌ها فرمانده نیروی قدس سپاه بود و نقش مهمی در تحولات منطقه داشت. نام‌گذاری موشک به نام او، پیوندی میان یک سامانه دفاعی و چهره‌ای ایجاد کرد که در حافظه سیاسی و نظامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.

ساخت حاج قاسم را باید در امتداد تجربه‌ای دید که صنعت دفاعی ایران طی چند دهه در طراحی و تولید موشک‌های سوخت جامد به دست آورد. تجربه فاتح‌۱۱۰، ذوالفقار و دزفول، زمینه توسعه موشکی با برد بیشتر را فراهم کرد؛ مسیری که به رونمایی از حاج قاسم با برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر رسید.

در این مسیر، متخصصان و مجموعه‌های تحقیقاتی و صنعتی وزارت دفاع و سپاه، نقش مهمی در گسترش توان موشکی کشور داشته‌اند. حاج قاسم حاصل انباشته شدن همین تجربه‌هاست؛ تجربه‌ای که از طراحی و ساخت پیشران تا توسعه سامانه‌های هدایت و تولید صنعتی امتداد پیدا می‌کند.

حاج قاسم چه جایگاهی در برنامه موشکی ایران دارد؟

حاج قاسم را باید در امتداد مسیری دید که از فاتح‌۱۱۰ آغاز شد و با موشک‌هایی مانند ذوالفقار و دزفول ادامه پیدا کرد. برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتری، پیشران سوخت جامد و قرار گرفتن در رده موشک‌های بالستیک میان‌برد، سه ویژگی اصلی این سامانه هستند.

این موشک یک نقطه مهم در روند توسعه خانواده فاتح به شمار می‌رود؛ خانواده‌ای که طی چند نسل، برد بیشتری پیدا کرد و از محدوده موشک‌های تاکتیکی کوتاه‌برد فاصله گرفت.

هنوز درباره بعضی جزئیات فنی و وضعیت عملیاتی حاج قاسم اطلاعات عمومی کافی وجود ندارد. این محدودیت را نباید با اعداد تأییدنشده پر کرد. آنچه از اطلاعات موجود می‌توان دریافت، جایگاه این موشک در روند توسعه فناوری سوخت جامد ایران و افزایش برد خانواده فاتح است.

در قسمت اول این پرونده، سجیل را بررسی کردیم؛ موشکی که ورود ایران به حوزه موشک‌های دومرحله‌ای سوخت جامد را نشان می‌داد. حالا در قسمت دوم، حاج قاسم را دیدیم؛ محصول مسیری که خانواده فاتح طی کرد تا به برد اعلام‌شده ۱۴۰۰ کیلومتر برسد.

قسمت سوم به فتاح اختصاص دارد؛ موشکی که هنگام رونمایی، ادعاهای فنی زیادی درباره سرعت و قابلیت مانور آن مطرح شد. در آن قسمت، سراغ مشخصات اعلام‌شده، ارزیابی‌های تخصصی و پرسش‌هایی می‌رویم که هنوز درباره این سامانه پاسخ روشنی ندارند.