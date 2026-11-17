سرلشکر عبداللهی گفت: ما در پهنۀ دریا توانستیم آمریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند؛ منتظر این اقدام ما باشند.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه به صراحت و با جرئت اعلام می‌کنم ما امروز توانستیم در مقابل دو قدرن بزرگ دنیا مقاومت کنیم، اظهار کرد: در حوزۀ دریایی، دستاوردها و توفیقات قابل توجهی حاصل شد و نیروهای مسلح توانستند در برابر توان دریایی آمریکا اقدامات مؤثری انجام دهند.

ما در پهنۀ دریا توانستیم آمریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند؛ آمریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند.

ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد.

این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد.

تجربۀ ۲ جنگ نشان داد ارادۀ ملی تعیین‌کنندۀ سرنوشت میدان است

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدا به‌دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بودند و همه توان و سازوکار نظامی خود را برای تحقق این هدف به میدان آوردند.

دشمن تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی به هدف خود می‌رسد؛ اما این اتفاق نیفتاد. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آتش‌بس پیشنهادی دشمن پایان یافت و در جنگ بعدی نیز، با وجود اینکه دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام می‌کند، نبرد ۴۰ روز ادامه پیدا کرد.

تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که می‌توانند صرفاً با اتکا به تجهیزات و سازوبرگ نظامی به پیروزی برسند؛ اما تجربه این دو جنگ نشان داد که تجهیزات نظامی، تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

ارادۀ مردم، نیروهای مسلح و فرماندهان، در کنار ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی، از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی کشور بود.

منبع: همشهری



