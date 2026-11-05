سردار بلالی: کمک کنندگان به آمریکا، هدف مشروع ماست

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ پاسدار «علی بلالی» مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگوی ویژه با شبکه خبری العالم،‌با تشریح راهبرد موشکی ایران، تأکید کرد که بومی‌سازی صنعت موشکی و پهپادی، پراکندگی زیرساخت‌ها و آمادگی برای سناریوهای مختلف، امکان استمرار عملیات و مقابله با تهدیدها را فراهم کرده است.

وی همچنین تصریح کرد در صورت تجاوز جدید، هر کشور یا نیرویی که به آمریکا در حمله علیه ایران کمک کند، می‌تواند هدف مشروع جمهوری اسلامی قرار گیرد. او همچنین با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید تسلیحات گفت: بومی‌سازی صنایع موشکی، پهپادی و پدافندی موجب شده است توان دفاعی ایران به متغیرهای خارجی وابسته نباشد. تغییر در راهبرد موشکی ایران؛ تکیه بر تولید بومی و بازدارندگی پایدار سوال: جنگ‌های اخیر چه تغییرات بنیادینی در دکترین موشکی ایران ایجاد کرده‌است؟ آیا می‌توان گفت ایران از مرحله بازدارندگی موشکی به مرحله اعمال بازدارندگی فعال وارد شده است؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از سرزمین و دستاوردهای انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند و این نظام جمهوری اسلامی نیز نیروهای مسلح خود را به‌گونه‌ای آماده کرده است که بتوانند در برابر قدرت‌های استکباری به‌صورت نامتقارن مقاومت کنند و ضربات مناسبی به دشمن وارد آورند. وی با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی و مالی افزود: با توجه به محدود بودن منابع، باید روش و مسیری را انتخاب کنیم که بتوانیم با امکانات موجود، بیشترین بهره‌برداری راهبردی را از تسلیحات داشته باشیم. این مقام نظامی ادامه داد: اگر تمام توان نیروهای مسلح صرف سلاحی شود که بومی نیست و برای تولید آن به خارج وابستگی داشته باشیم، چنین سلاحی نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند… برای مثال، اگر هواپیما را مبنای قدرت جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم، اما خودمان تولیدکننده آن نباشیم، این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ زیرا برای افزایش تولید چنین تسلیحاتی ناچار خواهیم بود از دیگران درخواست کمک کنیم. به دلیل بومی بودن تسلحیات، قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیرهای خارجی قرار نمی‌گیرد سردار بلالی تصریح کرد: در حوزه موشکی وضعیت متفاوت است؛ ما این صنعت را کاملاً بومی کرده‌ایم و تمام نیازهای مربوط به تولید موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در داخل کشور تأمین می‌شود. این مسئله راهبردی را در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن، قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیرهای خارجی قرار نمی‌گیرد و همین امر بازدارندگی ایجاد می‌کند.

وی افزود: از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و زمانی که به سمت تأمین سلاح‌های موشکی حرکت کردیم، توانستیم این بازدارندگی را ایجاد کنیم. در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز نشان دادیم که چگونه می‌توانیم از این تسلیحات استفاده کنیم. در جنگ تحمیلی سوم، با بهره‌گیری از تجربیاتی که در جنگ تحمیلی دوم به دست آورده بودیم، بهترین استفاده را از این سلاح‌ها کردیم. مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به استمرار عملیات‌ها و حفظ روند حملات گفت: ما در استمرار عملیات‌ها، وارد کردن ضربات و حفظ آهنگ تهاجمی، عملکرد بسیار بهتری نسبت به نبردهای گذشته داشتیم. پایگاه‌ها موشکی ما از برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا برخوردارند وی این مسئله را نشانه درستی راهبرد انتخاب‌شده دانست و اظهار داشت: اکنون پایگاه‌های موشکی در سراسر کشور، از شمال شرق تا شمال غرب و جنوب شرق، گسترش یافته‌اند. این پایگاه‌ها برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا دارند.

سردار بلالی با اشاره به ساختار این پایگاه‌ها گفت: پایداری این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ سلاح متعارفی قادر نیست آن‌ها را از بین ببرد؛ زیرا در عمق زمین قرار دارند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان استقرار و فعالیت مستمر در آن‌ها وجود داشته باشد. نیروها می‌توانند در این پایگاه‌ها مستقر شوند، آماده‌سازی‌های لازم را انجام دهند، در زمان مناسب برای شلیک اقدام کنند و سپس به عمق پایگاه‌ها بازگردند. وی تأکید کرد: این پایداری همان استمرار عملیاتی مورد اشاره شماست. ما چنین ساختاری را ایجاد کرده‌ایم و این استمرار نیز برقرار است؛ به‌گونه‌ای که همه‌چیز در اختیار خودمان قرار دارد. این مهم‌ترین عامل است. اگر چنین وضعیتی نداشتیم، کافی بود قطعه‌ای از یک سلاح وارداتی در اختیارمان قرار نگیرد تا آن سلاح از کار بیفتد. این، راهبرد اصلی ماست. توانایی ایران در هدف قرار دادن اهداف متحرک با موشک‌های بالستیک سوال: یکی از موضوعات مهمی که اخیراً اعلام شده، برخورداری ایران از توانایی هدف قرار دادن اهداف متحرک با استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد است. این دستاورد چه تحول مهمی در معادلات نظامی منطقه ایجاد می‌کند؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: سردار رضایی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) اعلام کردند که ما از چنین سلاحی استفاده کرده‌ایم و آن را علیه ناوهای آمریکایی به کار گرفته‌ایم. آمریکایی‌ها نیز با توجه به مشاهده تأثیر این سلاح بر ناوهای خود، از منطقه ما دور شده‌اند و در نقطه‌ای متوقف شده‌اند که این موشک به آن دسترسی ندارد. وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که چون خودمان تولیدکننده هستیم و صنعت موشکی را بومی کرده‌ایم، می‌توانیم متناسب با نیازهای صحنه نبرد، هر نوع سلاحی را که نیاز داشته باشیم تولید کنیم. این روش باعث شده است طرف مقابل متوجه شود که این سلاح توانایی وارد کردن آسیب به ناوهایش را دارد؛ به همین دلیل، تلاش می‌کند خود را از برد موشک‌های ما خارج کند. این مقام نظامی ادامه داد: پیش از این نیز موشک «خلیج فارس» را در اختیار داشتیم که نمونه آن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این موشک ۵۰۰ کیلومتر برد دارد و همان مأموریتی را انجام می‌دهد که موشک دوربردی که اخیراً آزمایش کردیم، بر عهده دارد؛ یعنی هدف قرار دادن اهداف متحرک. طراحی موشک خلیج فارس برای بیرون راندن ناوهای آمریکایی از این منطقه سردار بلالی خاطرنشان کرد: اساساً موشک‌های زمین‌به‌زمین برای هدف قرار دادن اهداف ثابت طراحی شده‌اند، اما ما با توجه به صنعت موشکی بومی‌شده و نیازهای موجود، برای بیرون راندن ناوهای آمریکایی از خلیج فارس، این موشک را طراحی کردیم و نام آن را «خلیج فارس» گذاشتیم. دشمن با آگاهی از این قابلیت، در این منطقه در برد موشک ما قرار نگرفت و به عقب‌تر رفت.

وی تأکید کرد: الحمدلله همین روش را در تمام حوزه‌های مورد نیاز دنبال می‌کنیم و نیروهای مسلح، تسلیحات مورد نیاز خود را تولید می‌کنند. سامانه‌های پدافندی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر موشک‌های ایران سوال: در جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی خود برای مقابله با موشک‌های ایرانی استفاده کردند. عملکرد این سامانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید و ایران چگونه توانست از لایه‌های دفاعی آن‌ها عبور کند؟ سردار بلالی در پاسخ گفت: آن‌ها با صرف هزینه‌های سرسام‌آور و نجومی، تسلیحاتی تولید کرده‌اند که البته از قابلیت‌هایی نیز برخوردارند؛ اما این قابلیت‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوانند در برابر سلاح‌های ما مقاومت کنند. وی برای توضیح این موضوع به سرعت موشک‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: ما موشک‌هایی داریم که هنگام اصابت به هدف، سرعت عادی آن‌ها به هفت ماخ می‌رسد. اگر طرف مقابل بخواهد موشکی طراحی کند که بتواند با این موشک‌ها مقابله کند، باید سرعت آن از هفت ماخ بیشتر باشد. طراحی سرعت بالا و کلاهک‌های بارشی برای عبور موشک‌های ایرانی از‌سامانه‌های پدافندی دشمن این مقام نظامی ادامه داد: با این حال، ما برای عبور از این سامانه‌ها تاکتیک‌هایی را انتخاب کرده‌ایم. برای مثال، موشک‌هایی داریم که به‌صورت بارشی عمل می‌کنند و کلاهک آن‌ها به چندین بخش تقسیم می‌شود. اگر سامانه پدافندی بخواهد با چنین موشکی مقابله کند، باید برای نمونه در برابر موشک خرمشهر ما که ۸۰ بمبلت از آن خارج می‌شود، ۸۰ موشک رهگیر گران‌قیمت، با هزینه چند میلیون دلار برای هر موشک، شلیک کند تا بتواند آن را ساقط کند؛ با این حال، این کلاهک‌ها به سمت اهداف خود حرکت کرده و به آن‌ها اصابت می‌کنند.

سردار بلالی تصریح کرد: طرف مقابل توانمندی‌هایی دارد، اما در برابر حجم انبوه تسلیحاتی که ما به کار می‌گیریم و تاکتیک‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، قابلیت‌های این سامانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. آن‌ها در اظهارات خود بارها مدعی شده‌اند که موشک‌ها را هدف قرار داده، رهگیری کرده و منهدم کرده‌اند؛ اما تنها می‌توانند درصد محدودی از آن‌ها را رهگیری کنند. اصابت موشک‌های ایرانی به موسسه نظامی وایزمن،‌نقب و دیمونا وی افزود: با تاکتیک‌هایی که ما انتخاب و اجرا می‌کنیم، آن‌ها قطعاً قادر به مقابله کامل نیستند. تخریب‌هایی که در موسسه نظامی وایزمن رژیم صهیونیستی، مناطق دیگر، نقب و دیمونا مشاهده می‌کنید، همگی نشان می‌دهد که موشک‌ها از سپرهای دفاعی عبور کرده و اهداف خود را در سرزمین‌های اشغالی منهدم کرده‌اند. با این حال، طرف مقابل برای آنکه هیبت پوشالی‌ای که در برابر دیگران ساخته است فرو نریزد، به پنهان‌کاری، مخفی‌سازی و جلوگیری از انتشار تصاویر روی آورده است.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به انتشار دیرهنگام تصاویر برخی حملات گفت: اکنون می‌بینید که پس از ۱۴ ماه، تازه تصاویر اصابت موشک‌هایی را منتشر کرده‌اند که ما به پالایشگاه حیفا شلیک کرده بودیم. این مسئله نشان می‌دهد که آن‌ها برای مقابله با سلاح‌های ما فاصله زیادی دارند. وی همچنین به موشک فتاح اشاره کرد و گفت: ما اکنون موشک‌هایی مانند «فتاح» در اختیار داریم. سرعت این موشک ۱۲ ماخ است. برای مقابله با آن، موشک‌های رهگیر باید سرعتی در حدود ۱۵ یا ۱۶ ماخ یا بیشتر داشته باشند. موشک فتاح ۲ قابلیت مانور پذیری دارد لذا سامانه‌های دشمن قادر به رهگیری آن نیست سردار بلالی در ادامه درباره قابلیت مانور موشک‌ها توضیح داد: حتی اگر طرف مقابل بتواند با موشکی با سرعت ۱۲ ماخ مقابله کند، باید توجه داشت که مسیر حرکت این موشک در حالت عادی یک مسیر سینوسی ساده و یک مسیر بالستیک معمولی است. اگر موشک بدون تغییر مسیر حرکت کند، سامانه پدافندی می‌تواند با محاسبات رایانه‌ای، موشک رهگیر خود را در نقطه‌ای قرار دهد و موشک ما را منهدم کند.

وی افزود: برای جلوگیری از تشخیص مسیر حرکت موشک، قابلیت مانورپذیری را به آن اضافه کرده‌ایم. موشک فتاح ۲ که اکنون نمونه‌های جدید آن در این نمایشگاه حضور ندارند، با استفاده از الگوریتم‌های مختلف مانور می‌دهد و حرکت آن به یک الگوریتم محدود نیست. به همین دلیل، طرف مقابل به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند نقطه بعدی حرکت آن را پیش‌بینی کند تا موشک رهگیر خود را در مسیر آن قرار دهد و آن را ساقط کند. این مقام نظامی تأکید کرد: طرف مقابل برای مقابله با یک گزینه خاص توانمندی‌هایی دارد، اما ما قابلیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها و همچنین نقاط ضعفشان را می‌شناسیم. با عبور از این نقاط ضعف، سلاح‌هایی تولید کرده‌ایم که می‌توانند به هدف برسند، بدون آنکه دشمن متوجه شود ضربه از کجا وارد شده است. او این توانمندی را نتیجه بومی بودن تولید تسلیحات دانست و گفت: چون تولید سلاح در داخل کشور و متعلق به خودمان است، هر نیازی داشته باشیم، می‌توانیم سلاح متناسب با آن را طراحی و تولید کنیم. رهبر انقلاب به ما آموخته‌اند که باید به توان خود تکیه کنیم، دست بر زانوی خود بگذاریم و برخیزیم.

سردار بلالی با اشاره به نقش شهید حسن تهرانی‌مقدم در توسعه صنعت موشکی کشور خاطرنشان کرد: این همان روشی است که شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم در زمینه کپی‌سازی موشک‌ها پیاده کرد و پس از آن، خودمان به سراغ ایده‌ها و طرح‌های جدید موشکی رفتیم. وی ادامه داد: ما ابتدا وارد این عرصه شدیم و فهمیدیم موشک چگونه کار می‌کند و چگونه ساخته می‌شود. پس از شناخت این فرایند، ابداعات و ایده‌های جدید خودمان را وارد این صنعت کردیم. او برای توضیح این روند مثالی زد و افزود: معمولاً به دوستان می‌گویم یک خیاط را در نظر بگیرید. وقتی کارش را آغاز می‌کند، ابتدا از روی یک الگو برش می‌زند و لباسی می‌دوزد. وقتی دوخت لباس را یاد گرفت، خودش اندازه‌گیری می‌کند و بر اساس اندازه‌ها لباس می‌دوزد. ما نیز در صحنه نبرد، نیازها را از میدان دریافت می‌کنیم و متناسب با آن‌ها سلاح می‌سازیم. بومی‌سازی کار ما در همین سطح است. نقش جوانان در توسعه صنعت موشکی ایران سردار بلالی با اشاره به نیروی انسانی فعال در صنایع دفاعی کشور گفت: الحمدلله جوانانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به وطن و کشورشان عشق می‌ورزند و به خود و توانایی‌هایشان ایمان دارند و باور کرده‌اند که می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند؛ به همین دلیل وارد میدان شده‌اند. وی با یادآوری سخنان رهبر انقلاب درباره موشک‌های ایرانی افزود: به تعبیر حضرت آقا، این موشک‌ها شناسنامه جوانان ایرانی هستند؛ زیرا همه جوانان در ساخت و توسعه آن‌ها مشارکت داشته‌اند. این مقام نظامی ادامه داد: پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، شمار افرادی که برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه می‌کنند و می‌گویند می‌خواهند به نیروی هوافضا بپیوندند، افزایش یافته است. آن‌ها می‌پرسند چگونه می‌توانند عضو این مجموعه شوند، چه رشته‌ای باید بخوانند و از چه مسیری وارد این حوزه شوند.

سردار بلالی گفت: این افراد امیدوار شده‌اند و می‌دانند که می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. پشتیبانی عظیمی که ملت ما در این حوزه فراهم کرده، مایه امیدواری ماست و کمک می‌کند این روند استمرار پیدا کند و به گام‌های جدید و تولید سلاح‌های تازه‌ای برسیم که شرایط میدان نبرد آن‌ها را مطالبه می‌کند. این توانایی در ما وجود دارد. حفظ توان موشکی و عملیاتی در برابر حملات هوایی گسترده سوال: شناسایی زیرساخت‌های موشکی طرف مقابل و انهدام آن‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های جنگ‌های مدرن است. ایران با وجود حملات هوایی گسترده چگونه توانست قابلیت‌های عملیاتی و موشکی خود را حفظ کند؟ سردار بلالی در پاسخ گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ما از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که با چنین قدرتی در میدان نبرد مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، از شمال غرب تا جنوب شرق کشور، سازه‌هایی ایجاد کردیم تا بتوانیم تسلیحات خود را در آن‌ها ذخیره کنیم و نیروهایمان را در آنجا مستقر سازیم تا در زمان مقتضی عملیات انجام دهند. بخش‌های اصلی و عمده تولیدات نظامی ما در نقاط امن و ایمن قرار دارند و آسیبی نمی‌بینند.

وی افزود: ما از پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بودیم. اکنون نیز هرگاه احساس کنیم به موشک‌های بیشتر یا پهپادهای بیشتری نیاز داریم، فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم. این مقام نظامی تأکید کرد: این زیرساخت‌ها در گستره جغرافیایی ایران توزیع شده‌اند و در یک نقطه متمرکز نیستند که دشمن بتواند با هدف قرار دادن همان نقطه، فعالیت‌ها را متوقف کند. بخش‌های اصلی و عمده تولیدات ما در نقاط امن و ایمن قرار دارند و آسیبی نمی‌بینند. بلالی خاطرنشان کرد: الحمدلله تلاش‌هایی که نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف انجام داده‌اند، باعث شده است امروز ظرفیت تولید ما به سطحی برسد که حتی برای انبار و ذخیره‌سازی این تولیدات به دنبال مکان‌های جدید هستیم. ترکیب حملات موشکی و پهپادی در برابر برتری نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی سوال: در جنگ اخیر شاهد استفاده گسترده از موشک‌ها و پهپادها بودیم. آیا تجربه این جنگ ثابت کرد که ترکیب حملات موشکی و پهپادی می‌تواند برتری هوایی و فناوری آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی به چالش بکشد؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: همین‌طور است. ما با مطالعه جنگ‌هایی که در اطراف کشورمان رخ داده، از جمله جنگ افغانستان، جنگ عراق و مناطقی که آمریکا در آن‌ها مداخله نظامی کرده است، تاکتیک‌های طرف مقابل را شناسایی کرده‌ایم. وی افزود: دلیل این مطالعات آن است که می‌دانستیم ممکن است با آمریکایی‌ها درگیر شویم. بنابراین باید متناسب با تسلیحات و تاکتیک‌های آن‌ها، روش‌هایی را انتخاب می‌کردیم که بتوانیم با آن‌ها مقابله کنیم. دستاوردهای این مطالعات را نیز در رزمایش‌های مختلف تمرین کرده‌ایم. این مقام نظامی با اشاره به رزمایش‌های پیامبر اعظم گفت: رزمایش‌های پیامبر اعظم، از نخستین مرحله تا مراحل بعدی، همگی بخشی از دستاوردهایی هستند که از جنگ‌های اطراف خود به دست آورده‌ایم…ما در برابر تحولات منطقه‌ای بیکار ننشسته‌ایم؛ هر جنگی که رخ می‌دهد، آن را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم، تسلیحات مورد استفاده را شناسایی می‌کنیم و روش مقابله با آن‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مهندسی معکوس پهادهای ساقط شده دشمن سردار بلالی ادامه داد: حتی پهپادهایی را که در این جنگ‌ها ساقط شده‌اند، جمع‌آوری و مهندسی معکوس کرده‌ایم و با استفاده از دانش به‌دست‌آمده از آن‌ها، پایه‌های علمی خود در حوزه پهپادی را ارتقا داده‌ایم. ما در همه حوزه‌ها فعال بوده‌ایم. وی تأکید کرد: خود را از قبل برای این جنگ آماده کرده بودیم؛ زیرا اگر آماده نبودیم، هرگز نمی‌توانستیم چنین پایداری و مقاومتی را رقم بزنیم. این مقام نظامی در ادامه گفت: خدا را شکر می‌کنیم که فرماندهان، رهبران و مسئولانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت و مسئولیت داشتند، به‌گونه‌ای مجموعه را هدایت کردند که نظام جمهوری اسلامی بتواند از دارایی‌ها و حاکمیت خود دفاع کند و تلاش‌های دشمنان بی‌نتیجه بماند.

سردار بلالی افزود: به اعتقاد من، اگر دشمنان پیش از نهم اسفند از این وضعیت و شرایط آگاهی داشتند، به‌هیچ‌وجه علیه ما اقدام نمی‌کردند؛ زیرا اکنون می‌دانند دستاوردهای ما چه بوده، چگونه از خود دفاع کرده‌ایم و چگونه به آن‌ها خسارت و آسیب وارد کرده‌ایم، در حالی که خودشان به هیچ‌یک از اهدافشان دست نیافته‌اند. هزینه سنگین رهگیری موشک‌ها؛ چالشی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی سوال: یکی از موضوعاتی که مورد توجه تحلیلگران نظامی قرار دارد، هزینه بالای رهگیری موشک‌های ارزان‌قیمت با استفاده از سامانه‌های پیشرفته پدافندی است. آیا این تفاوت هزینه‌ها می‌تواند در یک جنگ فرسایشی طولانی‌مدت به نقطه‌ضعفی راهبردی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شود؟ سردار بلالی در پاسخ گفت: هزینه برای آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا از مالیات شهروندان خود استفاده می‌کنند و آن را برای تأمین تسلیحات و موشک‌های رهگیر در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند… قطعا مردم آمریکا اعتراض خواهند کرد که چرا مالیات و پول آن‌ها در این مسیر هزینه می‌شود. وی افزود: طرف مقابل برای مقابله با تسلیحات ما ناچار است چنین هزینه‌هایی را متحمل شود؛ زیرا دفاع و پدافند در برابر موشک‌ها و تسلیحات موشکی و پهپادی بسیار دشوار است. این مقام نظامی تأکید کرد: هیچ‌گاه نمی‌توان یک سامانه پدافندی مطلق ایجاد کرد که هیچ سلاحی قادر به عبور از آن نباشد. پدافند همواره نسبی است؛ ممکن است یک سامانه بتواند ۲۰ یا ۳۰ درصد حملات را رهگیری کند و واقعاً درصدهای بالاتر از این ارقام به‌ندرت امکان‌پذیر است.

سردار بلالی ادامه داد: با این حال، هزینه‌های پدافندی بسیار سنگین و سرسام‌آور است و این مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل دشمن تبدیل شود و او را به انتخاب راهی دیگر به‌جای استفاده از تسلیحات گران‌قیمت وادار کند. وی گفت: همان‌طور که آن‌ها برای مقابله با تسلیحات ما تلاش می‌کنند، ما نیز برای عبور از دام‌هایی که ممکن است در مسیر استفاده از این تسلیحات ایجاد کنند، تلاش می‌کنیم و راه‌های جدیدی می‌یابیم… این روند هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. آن‌ها برای ایجاد برتری و وارد کردن ضربه، روش‌هایی به کار می‌گیرند و ما نیز روش‌های آن‌ها را می‌آموزیم و در مقابل، شیوه‌های دیگری را به کار می‌بندیم. این نبرد به همین شکل ادامه دارد و هرگز متوقف نخواهد شد. نقش توان موشکی ایران در تغییر محاسبات امنیتی آمریکا در غرب آسیا سوال: با توجه به حضور شمار زیادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و همکاری برخی کشورهای منطقه با واشنگتن، توان موشکی ایران چه نقشی در تغییر محاسبات امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا دارد؟ سردار بلالی در پاسخ گفت: آمریکایی‌ها باید بر این چالش غلبه کنند که حضورشان در غرب آسیا هزینه‌های اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای آن‌ها به همراه دارد. اگر می‌توانند این هزینه‌ها را بپردازند، در منطقه بمانند؛ اما قطعاً دست‌کم قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین انسانی آن نخواهند بود. برد تسلیحات ما به گونه ای است که هیچ نقطه‌ای برای آمریکایی در منطقه امنیت ندارد وی افزود: در برد تسلیحات ما، هیچ نقطه‌ای برای آن‌ها امنیت ندارد. برد فعلی تسلیحات ما ۲۰۰۰ کیلومتر است و آمریکایی‌ها باید از این محدوده خارج شوند، غرب آسیا را ترک کنند و از مواجهه با چنین مشکلاتی دور بمانند. به اعتقاد من، در نهایت به همین نتیجه خواهند رسید.

این مقام نظامی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ضرورت خروج آمریکا از منطقه گفت: همان‌طور که شهید ما فرموده بود، انتقام ما از آمریکا صرفاً این نیست که برای مثال یکی از افراد آن را هدف قرار دهیم؛ بلکه باید آمریکا از منطقه خارج شود. ان‌شاءالله این اتفاق رقم خواهد خورد. پاسخ ایران به تجاوز احتمالی جدید دشمنان محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت سوال: رهبر انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اعلام کرده‌اند که در صورت تجاوز جدید علیه ایران، پاسخ نظامی محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت. منظور از این موضوع چیست؟ دامنه جغرافیایی پاسخ ایران تا کجا خواهد بود؟ آیا برای مثال اروپا نیز هدف قرار خواهد گرفت؟

سردرا بلالی در پاسخ گفت: به اعتقاد من، وقتی جغرافیا به‌عنوان موضوعی مطرح می‌شود که محدودیتی برای آن وجود ندارد، این مسئله می‌تواند همه مناطق را دربر بگیرد. هر نیرو یا کشوری که در تجاوز آمریکا علیه ما به این کشور کمک کند، می‌تواند به هدف مشروع ما تبدیل شود. البته این مسئله به کشوری بستگی دارد که با آمریکا همراهی و هماهنگی کند. اهداف جدید در بانک اهداف ایران سوال: رهبر انقلاب اعلام کرده‌اند که بانک اهداف تغییر خواهد کرد و اهداف جدیدی به بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به تجاوز افزوده خواهد شد. این اهداف جدید که پیش‌تر مورد حمله قرار نگرفته‌اند، کدام‌اند و در صورت تجاوز جدید چه اهدافی در تیررس ایران قرار خواهند گرفت؟ سردار بلالی در پاسخ گفت: این اهداف در زمان مقتضی و هنگام شلیک مشخص خواهند شد و اکنون نمی‌توان هیچ اشاره‌ای به آن‌ها کرد. هر زمان که دشمن بار دیگر مرتکب حماقت شود و نبرد دیگری را به ما تحمیل کند، آن اهداف برای جهانیان مشخص خواهند شد.

منبع: ایسنا