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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
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راهکار جدید چین برای حل اختلافات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه پین با تأکید بر حمایت از حل اختلافات میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره، بر ضرورت پیگیری راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد.

کد خبر: 100000536تاریخ انتشار: 5025 بازدید۳


چین

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن آماده است گفت‌وگو با ایران، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه را تقویت کند.

این سخنگو همچنین با تأکید بر حمایت از حل اختلافات میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره، بر ضرورت پیگیری راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

چینآمریکاایرانمیانجیگری

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نظرات بینندگان

سیلب۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۳۴

جمیعا خسته نباشن !!

MO۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۰۲

ما که راهکار جدیدی در این متن ندیدیم. شما چطور؟

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۵۸

تقریبا هیچ

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