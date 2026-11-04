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راهکار جدید چین برای حل اختلافات ایران و آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه پین با تأکید بر حمایت از حل اختلافات میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره، بر ضرورت پیگیری راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن آماده است گفتوگو با ایران، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه را تقویت کند.
این سخنگو همچنین با تأکید بر حمایت از حل اختلافات میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره، بر ضرورت پیگیری راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
جمیعا خسته نباشن !!
ما که راهکار جدیدی در این متن ندیدیم. شما چطور؟
تقریبا هیچ
نظر شما
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