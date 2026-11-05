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واکنش محمد اسلامی درباره تهدیدهای مکرر ترامپ علیه تأسیسات هستهای
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتوگوی با شبکه راشاتودی گفت: اینکه رئیسجمهور آمریکا مدام تهدید میکند که به کوه کلنگگزلا حمله خواهد کرد و پیشتر نیز بارها نقاط دیگر را به شیوههای مختلف تهدید به حمله کرده، نشانه آشکار درماندگی آنهاست.
به گزارش تابناک، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه این گفتگو درباره اظهارات اخیر گروسی گفت: مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی عملاً به عامل و پیرو مطیع دشمن ما تبدیل شده و اطلاعات را در اختیار آنها قرار میدهد. این اقدامات سوءاستفاده از اختیارات نهادهای بینالمللی است که اعتبار آنها را زیر سؤال میبرد و ضعف جدی منشور سازمان ملل متحد و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) را آشکار میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره موضوع خروج از انپیتی اظهار کرد: خروج یا عدم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، تصمیمی مهم و راهبردی است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار دارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره موضوع خروج از انپیتی اظهار کرد: خروج یا عدم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، تصمیمی مهم و راهبردی است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که کشور ما تصمیمات خود را در چارچوب یک راهبرد کلان و با در نظر گرفتن امنیت ملی و منافع ملی اتخاذ کند.
منبع: ایسنا
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