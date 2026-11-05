رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفت‌وگوی با شبکه راشاتودی گفت: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا مدام تهدید می‌کند که به کوه کلنگ‌گزلا حمله خواهد کرد و پیش‌تر نیز بارها نقاط دیگر را به شیوه‌های مختلف تهدید به حمله کرده، نشانه آشکار درماندگی آن‌هاست.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که کشور ما تصمیمات خود را در چارچوب یک راهبرد کلان و با در نظر گرفتن امنیت ملی و منافع ملی اتخاذ کند.





منبع: ایسنا



به گزارش تابناک، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه این گفتگو درباره اظهارات اخیر گروسی گفت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عملاً به عامل و پیرو مطیع دشمن ما تبدیل شده و اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این اقدامات سوءاستفاده از اختیارات نهادهای بین‌المللی است که اعتبار آن‌ها را زیر سؤال می‌برد و ضعف جدی منشور سازمان ملل متحد و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را آشکار می‌کند.‍رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره موضوع خروج از ان‌پی‌تی اظهار کرد: خروج یا عدم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تصمیمی مهم و راهبردی است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار دارد.