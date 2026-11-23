به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، این خبر که استقلال در پرونده سه بازیکن پیشین خود باید بیش از ۴ میلیون دلار غرامت به جوئل جوکو، موسی جنپو و داکنز نازون پرداخت کند، دود از سر بلند می‌کند. موضوع اینجاست که باشگاه‌های فوتبال ایران هرچند بار هم در قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی، اشتباه کنند، کار به شکایت و پرداخت غرامت بکشد، بازهم هیچ درس عبرتی برای مدیران نمی‌شود. وقتی کسی نیست که یقه مدیران بی لیاقت را بگیرد، مشخص است که این رویه ادامه دارد و هر بار این اعداد است که سنگین‌تر می‌شود.

در گذشته پرداخت غرامت به بازیکنان و مربیان خارجی، چند ده هزار دلاری بود و حالا این اعداد آنقدر عادی شده که باشگاه‌ها به سادگی غرامت‌های میلیون دلاری پرداخت می‌کنند و کسی هم نیست که پاسخگو باشد. پشت پرده این پرداخت‌ها نیز هیچ چیزی جز دلالی نیست. جایی که بازیکنان با کمترین کیفیت و کارایی، بالاتر از مارکت جهانی خود با باشگاه‌های ایرانی قرارداد می‌بندند، تا سنت آخر پول را هم از فوتبال ایران دریافت و زندگی شاهانه خود را پس از ترک ایران آغاز می‌کنند. این قصه تکراری خیلی از بازیکنان و مربیان خارجی است که شاید پیش از حضور در باشگاه‌های ایرانی با ارقام بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار در اروپا و حتی آسیا فوتبال بازی می‌کردند، اما به یک باره قراردادهای آنها چند برابری شد و تعداد زیادی هم قراردادهای میلیون دلاری امضا کردند که در خواب هم چنین ارقامی را نمی‌دیدند.

غرامت استقلال؛ ماجرای عجیب قرارداد جوئل جوکو

حالا خبرهای عجیب و غریبی به گوش می‌رسد؛ اینکه استقلال در یک فقره که قرارداد با جوئل کوجو بوده، وارد پرونده پر ابهامی شده است. اینکه مهاجم غنایی الاصل تیم ملی قرقیزستان از استقلال شکایت کرده و باشگاه محکوم به پرداخت غرامتی ۶۶ هزار یورویی شده است، اما با این بازیکن توافق شده که شکایت خود را پس بگیرد و باشگاه استقلال به او ۱.۲ میلیون یورویی پرداخت خواهد کرد. چیزی بیش از ۱۸ برابر اصل مبلغ محکومیت و بیش از ۱.۱ میلیون دلار که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، چه پروسه‌ای باید طی شده باشد که مدیران استقلال حاضرند به جای پرداخت ۲۰ میلیارد ۳۵۰ میلیارد پرداخت کنند تا کوجو شکایتش را پس بگیرد؟

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داکنز نازون و موسی جنپو؛ دو قرارداد پرهزینه استقلال

البته که فقط موضوع کوجو و شکایتش نیست؛ استقلال در چند پرونده دیگر هم درگیر شکایت بازیکنان و مربیان خارجی است که دو فقره آنها مربوط به داکنز نازون و موسی جنپو می‌شود. بازیکنان اهل هائیتی و مالی که پس از شروع جنگ اخیر، ایران را ترک کردند و ادامه پیدا نکردن لیگ باعث شد به کشور برنگردند و پس از مدتی هم به دلیل پرداخت نشدن مطالبات قرارداد خود را یک طرفه فسخ و از استقلال شکایت کردند. حالا گفته شده جنپو یک میلیون و ۴۵۰ هزار یورو از استقلال طلب کرده و و نازون هم در شکایت خود خواهان پرداخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو از سوی استقلال شده است. دو بازیکنی که کارایی لازم را هم در ترکیب آبی‌ها نداشتند، اما در دوره‌ای که تاجرنیا هر روز با یک بازیکن خارجی عقد قرارداد می‌کرد و عکس یادگاری می‌انداخت، این دو بازیکن را هم با ارقامی عجیب استخدام کرد و حالا آنها به دنبال غرامت از استقلال هستند.

قرارداد نازون با استقلال دو میلیون و ۸۰۰ هزار یورو بوده و باشگاه ۸۰۰ هزار دلار نیز بابت رضایت‌نامه‌اش پرداخت کرده است. این بازیکن برای فصل دوم قراردادی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو داشته و خواهان پرداخت این رقم شده است. موسی جنپو هم با قراردادی سه‌ساله به استقلال پیوست که قرارداد سال سوم او مشروط به رضایت طرفین بود. جنپو برای سال اول قراردادی یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلاری بست. نکته عجیب ماجرا این است که جنپو ۴۰۰ هزار دلار بابت حق امضا جدا از قراردادش دریافت کرد و ۴۰۰ هزار دلار نیز پیش‌قسط گرفت! توافق صورت گرفته در قرارداد سال دوم جنپو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده که او بابت قرارداد سال دومش به فیفا شکایت کرده است.

علی تاجرنیا پاسخگوی قراردادهای استقلال خواهد بود؟

حالا پرسش اینجاست که در رأس مدیریت باشگاه استقلال چه اتفاقی افتاده که بازیکنان پس از جنگ و برگزار نشدن مسابقات لیگ به ایران نیامدند و در عین حال، قرارداد سال دوم خود را هم طلب کرده‌اند، پرسشی است که باید از علی تاجرنیا پرسید. رئیس هیئت مدیره و سرپرست وقت باشگاه استقلال که نفر اصلی در ارتباط با این قراردادها محسوب می‌شود. تازه این پایان راه نیست و استقلال در دو پرونده مرتبط با ریکاردو ساپینتو و فابیو کاریله هم احتمال محرومیت دارد که تکلیف این پرونده‌ها نیز می‌تواند خسارت را سنگین‌تر کند.

در این میان، استقلال فقط در سه فقره پرونده موسی جنپو، داکنز نازون و جوئل جوکو باید بیش از ۴ میلیون یورو پرداختی داشته باشد که در عجیب‌ترین آنها، مسئله جوکو پرسش برانگیزتر است. اینکه چه توافقی صورت گرفته که به جای پرداخت ۶۶ هزار یورو، ۱.۲ میلیون یورو به این بازیکن پرداخت شود؟ اگر این تاراج دارایی‌های استقلال نیست و دلالی صورت نگرفته، چه چیزی در این میان است؟ آیا علی تاجرنیا پاسخی برای این شکل از مدیریت خود دارد؟