علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز گرانی و تورم، سفره‌های مردم را به‌ شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ اما در کنار فشارهای اقتصادی، مسئله نگران‌کننده‌تر، بی‌اطمینانی نسبت به تصمیمات برخی مدیران است. مردم نمی‌دانند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و گاهی تصمیمات خلق‌الساعه بیش از تهدیدهای دشمن، آنها را نگران و آزرده می‌کند.

وی افزود: مردم از نمایندگان انتظار دارند درباره نحوه برخورد مجلس با وزیران و مدیران کم‌کار پاسخگو باشند. باید مشخص شود استیضاح وزیرانی که نامشان مطرح شده به کجا رسیده و مجلس چه برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارد. مردم در عین درک شرایط کشور، مطالبات مشخصی درباره گرانی کالاهای اساسی و دارو، قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت کشاورزی و پرداخت مطالبات گندمکاران دارند.

مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان از دولت

این نماینده مجلس تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی باید به شکل جدی‌تر دنبال شود و باید کشاورزان را از دست رانت‌خواران و دلالان نجات داد.

وی افزود: همچنین قیمت گندم باید پیش از آغاز فصل کشت و برداشت مشخص شود تا کشاورزان با بلاتکلیفی مواجه نشوند و دست دلالان از محصولات آنان کوتاه شود.

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احمدی همچنین با اشاره به وضعیت صنعت و تولیدکنندگان، گفت: متقاضیان دریافت مجوزهای تولید از سرگردانی میان ادارات و دستگاه‌های مختلف رنج می‌برند و باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی شود.

دولت برای تعیین تکلیف نیروها و بازنشستگان اقدام کند

نماینده مردم میاندوآب با اشاره به دستور رئیس‌جمهور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرد: باید با مسئولانی که از اجرای این دستور خودداری کرده‌اند برخورد شود. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را سامان دهد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت خدمات آب و برق، از وزیر نیرو خواست در تعیین تعرفه‌ها و بهای این خدمات، وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را در نظر بگیرد.

افزایش حقوق نظامیان و رسیدگی به مطالبات مردم

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نقش نیروهای نظامی در دفاع از کشور، از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست موضوع افزایش حقوق نظامیان را تعیین تکلیف کنند و گفت: این نیروها فرزندان ملت و حافظان انقلاب اسلامی هستند و باید به مطالبات آنان توجه شود.

احمدی همچنین از مسئولان خواست در کنار مدیریت شرایط کشور، مسائل معیشتی و مطالبات روزمره مردم را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.