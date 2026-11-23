چرا رسایی به زندان بازنگشت؟
با پایان مرخصی ۶ روزه حمید رسایی، او باید تا پیش از دوم آذر به زندان بازمیگشت، اما تاکنون بازنگشته است.
به گزارش تابناک،هفته گذشته و پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای حکم حمید رسایی، وی با نظر قاضی پرونده به مرخصی ۶ روزه اعزام شد.
پایان مرخصی رسایی؛ بازگشت به زندان در ابهام
مرخصی ۶ روزه حمید رسایی به اتمام رسید و رسایی طبق قانون باید خود را تا پیش از ورود به روز دوم آذر به زندان معرفی میکرد؛ البته هنوز به زندان بازنگشته و غیبت کرده است؛ در این زمینه مناسب است قوه قضائیه اطلاع رسانی داشته باشد که چرا رسایی به زندان بازنگشته است.
رسایی پیشتر در رابطه با عدم بازگشت محکومان به زندان، قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داده بود.
وی که سابقه قانونگذاری و وضع قوانین را در قوه مقننه برعهده دارد، چندین مورد سابقه حمله به عدلیه در مورد مرخصی دادن به زندانیان را دارد.
به طور مثال در یک مورد با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود در فضای مجازی در انتقاد به عدم بازگشت در موعد قانونی مهدی هاشمی به زندان نوشته بود: اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی میگوید که همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی موجب امتیاز بر نژاد دیگر نمیشود، پس چرا مهدی هاشمی با اتمام مرخصی همچنان به زندان بازنگشته؟ عدالت کیلویی چند است؟
گفتنی است، مطابق رای قطعی صادره در دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حجتالاسلام رسایی مستندا به ماده ۷۴۶ قانون اسلامی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در هفته نامه ۹ دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
رسایی روز ۵ مهر ماه برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.
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نظرات بینندگان
به زندان برگرده یا بر نگرده چه تاثیری در حال مردم داره؟
بنده دل خوشی ار رسایی ندارم ولی فرستادن یک نماینده در زمان نمایندگی اصلا فکر خوبی نیست و برای نظام هزینه زا است بخصوص در شرایط جنگی. موضوع هم خیلی چیز حادی نیست و میتواند مشمول عفو باشد.
با توجه به عملکرد آقای رسایی و هم تیمی های ایشان در به آشوب کشیدن مجلس و عدم بازگشت به زندان در موعد مقرر، کاملا مشخصه که باید خیلی زودتر زندانی میشد و حقیقتا به همان زندان تعلق داره
از وقتی دار و دسته رسایی وارد گودسیاست شدن
جمهوری اسلامی یک روز خوش به خود ندید
به همان دلیلی که ظریف و روحانی و....آزاد هستند
جالبه که تا این حد از این آدم کینه دارید
از سوگیری تیترهایی که میزنید کاملا مشخصه
اگه برنگشته پس چرا بحث ارتباط با صحن مجلس از طریق تبلت و... مطرحه ؟!
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