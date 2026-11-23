با پایان مرخصی ۶ روزه حمید رسایی، او باید تا پیش از دوم آذر به زندان بازمی‌گشت، اما تاکنون بازنگشته است.

به گزارش تابناک،هفته گذشته و پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرای حکم حمید رسایی، وی با نظر قاضی پرونده به مرخصی ۶ روزه اعزام شد.

پایان مرخصی رسایی؛ بازگشت به زندان در ابهام

مرخصی ۶ روزه حمید رسایی به اتمام رسید و رسایی طبق قانون باید خود را تا پیش از ورود به روز دوم آذر به زندان معرفی می‌کرد؛ البته هنوز به زندان بازنگشته و غیبت کرده است؛ در این زمینه مناسب است قوه قضائیه اطلاع رسانی داشته باشد که چرا رسایی به زندان بازنگشته است.

رسایی پیشتر در رابطه با عدم بازگشت محکومان به زندان، قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داده بود.

وی که سابقه قانونگذاری و وضع قوانین را در قوه مقننه برعهده دارد، چندین مورد سابقه حمله به عدلیه در مورد مرخصی دادن به زندانیان را دارد.

به طور مثال در یک مورد با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود در فضای مجازی در انتقاد به عدم بازگشت در موعد قانونی مهدی هاشمی به زندان نوشته بود: اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می‌گوید که همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی موجب امتیاز بر نژاد دیگر نمی‌شود، پس چرا مهدی هاشمی با اتمام مرخصی همچنان به زندان بازنگشته؟ عدالت کیلویی چند است؟

گفتنی است، مطابق رای قطعی صادره در دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حجت‌الاسلام رسایی مستندا به ماده ۷۴۶ قانون اسلامی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در هفته نامه ۹ دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رسایی روز ۵ مهر ماه برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.