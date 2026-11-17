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رسایی به مرخصی آمد
در پی اجرای حکم زندان حجت الاسلام رسایی و گذشت زمان قانونی برای اعطای مرخصی به وی؛ با موافقت مقام قضایی به مرخصی سه روزه اعزام شده است.
به گزارش تابناک؛ در پی اجرای حکم زندان حجت الاسلام رسایی و گذشت زمان قانونی برای اعطای مرخصی به وی؛ با موافقت مقام قضایی فرد مورد اشاره به مرخصی سه روزه اعزام شده است.
گفتنی است در صورت فراهم بودن شرایط امکان تمدید مرخصی وی فراهم خواهد بود در غیر این صورت وی باید در فرصت قانونی مقرر خود را به زندان معرفی کند.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
طفلکی چقدر زجر کشید! قوه قضائیه به همه زندانیان به این زودی مرخصی میده؟
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