انصارالله یمن اعلام کرده پس از قطع مسیرهای تدارکاتی عقب نیروهای تحت حمایت عربستان، آن‌ها را از مواضع اطراف ذوباب و باب‌المندب بیرون رانده و به سمت عدن عقب رانده‌اند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در گزارشی اعلام کرد: نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن از مواضع مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب عقب‌نشینی کرده‌اند و پس از هفته‌ها درگیری، اهرم فشار حوثی‌ها بر ورودی جنوبی دریای سرخ را افزایش داده‌اند.

نیروهای مسلح جنوب که از سوی عربستان حمایت می‌شوند و در کنار دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یمن می‌جنگند، اعلام کردند نیروهای خود را از فرودگاه ذوباب و مناطق اطراف باب‌المندب «جابه‌جا» کرده‌اند تا دفاع پایتخت موقت عدن را تقویت کنند.

این گروه در بیانیه‌ای گفت: «این گام بر اساس اولویت تأمین امنیت پایتخت، عدن، و استان‌های همجوار و همچنین تقویت خطوط مقدم و مقابله با تهدیدهای موجود برداشته شده است.»

“یک منبع نظامی به نقل از خبرگزاری سبأ که در اختیار حوثی‌هاست، گفت که آن‌ها پس از قطع مسیرهای تدارکاتی عقب نیروهای تحت حمایت عربستان، آن‌ها را از مواضع اطراف ذوباب و باب‌المندب بیرون رانده و به سمت عدن عقب رانده‌اند”

حوثی‌ها که رسماً انصارالله نامیده می‌شوند، روایت متفاوتی ارائه کردند. یک منبع نظامی به نقل از خبرگزاری سبأ که در اختیار حوثی‌هاست، گفت که آن‌ها پس از قطع مسیرهای تدارکاتی عقب نیروهای تحت حمایت عربستان، آن‌ها را از مواضع اطراف ذوباب و باب‌المندب بیرون رانده و به سمت عدن عقب رانده‌اند.

رسانه وابسته به حوثی‌ها همچنین گزارش داد که نیروهای این گروه عملیاتی جناحی را در بیش از ۶۰ کیلومتر از مناطق کوهستانی تعز و لحج انجام داده و نیروهای دشمن را مجبور کرده‌اند از مواضع اطراف فرودگاه ذوباب، حومه کهبوب و مناطق اطراف باب‌المندب عقب‌نشینی کنند.

تحولات اخیر اهرم فشار حوثی‌ها بر نحوه کنترل باب‌المندب، یکی از حیاتی‌ترین نقاط ترافیک آبراه در جهان، را افزایش می‌دهد. این تنگه در مسیر دریایی بین دریای سرخ و خلیج عدن و منتهی به کانال سوئز قرار دارد.

رسانه‌های مرتبط با عربستان گزارش دادند که عقب‌نشینی یک تصمیم تاکتیکی برای کمک به دفاع از عدن، تقویت خطوط در لحج و فراهم کردن فرصت برای رفع محاصره تعز بوده است.

عقب‌نشینی به معنای رها کردن جبهه ساحلی نیست!

یک منبع در ریاست‌جمهوری یمن به الشرق الاوسط گفت که نیروها به مواضعی منتقل شده‌اند که مزایای راهبردی بیشتری دارند و عقب‌نشینی به معنای رها کردن جبهه ساحلی نیست.

نیروهای همسو با دولت این اقدام را به جای شکست، جابه‌جایی توصیف کردند و گفتند به آن‌ها اجازه می‌دهد عدن و مناطق همجوار را تقویت کنند و در عین حال عملیات برای شکستن محاصره حوثی‌ها در تعز را ادامه دهند.

“سرهنگ ماجد النزیلی، سخنگوی نظامی دولت یمن، از جامعه بین‌المللی خواست به بازگرداندن کنترل دولت بر این تنگه کمک کند”

سرهنگ ماجد النزیلی، سخنگوی نظامی دولت یمن، از جامعه بین‌المللی خواست به بازگرداندن کنترل دولت بر این تنگه کمک کند.

او گفت: «جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را با کمک به عملیات آزادسازی ایفا کند، با توجه به اهمیت حیاتی این تنگه برای امنیت دریایی و تجارت بین‌المللی.»

این عقب‌نشینی یک عقب‌گرد برای دولت و متحد سعودی آن است که نیروهایشان حمله متقابلی را برای بازپس‌گیری مناطقی که حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ یمن تصرف کرده بودند، آغاز کرده بودند.

درگیری‌های شدید

خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که ائتلاف دو پهپاد را که حوثی‌ها به سمت منطقه مکه پرتاب کرده بودند، رهگیری و منهدم کرده است؛ تحولی جدا از درگیری‌های اطراف باب‌المندب.

این عقب‌نشینی پس از حمله حوثی‌ها صورت می‌گیرد که در سپتامبر آغاز شد و در آن این گروه مناطقی در امتداد ساحل غربی یمن، از جمله مواضع نزدیک بندر راهبردی مخا، را تصرف کرد.

نیروهای دولتی در اکتبر با پشتیبانی هوایی عربستان حمله متقابلی را آغاز کردند و ابتدا مواضع اطراف ذوباب و تنگه را بازپس گرفتند. اما نتوانستند حوثی‌ها را از مخا و سایر مناطق ساحلی بیرون برانند.

“حوثی‌ها همچنین در مناطق کوهستانی شمال عدن پیشروی کرده‌اند و احتمال درگیری بیشتر نزدیک پایگاه اصلی دولت در جنوب را افزایش داده‌اند”

حوثی‌ها همچنین در مناطق کوهستانی شمال عدن پیشروی کرده‌اند و احتمال درگیری بیشتر نزدیک پایگاه اصلی دولت در جنوب را افزایش داده‌اند.

این جابه‌جایی در حالی انجام می‌شود که حوثی‌ها فشار بر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، را حفظ کرده‌اند؛ شهری که بیش از یک ماه است در محاصره این گروه قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های الجزیره و رویترز، ورود کمک‌های امدادی مسدود شده و غیرنظامیان با محدودیت خروج مواجه شده‌اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده است که درگیری‌ها به اردوگاه پناهندگان خراز در استان لحج رسیده و حدود ۹۶۰۰ نفر را در معرض خطر بیشتری قرار داده و دسترسی بشردوستانه را بیشتر محدود کرده است.

بر اساس به‌روزرسانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که در گزارش به آن اشاره شده، نزدیک به ۳۳۰ هزار نفر از زمان تشدید درگیری‌ها در اوت در یمن آواره شده‌اند. حدود ۴۸ هزار نفر در هفته‌های اخیر آواره شده‌اند.