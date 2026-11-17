به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام شهاب مرادی در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان‌الله تعالی‌علیه را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

خبر ارتحال فقیه بزرگ و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع؛ حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان‌الله تعالی‌علیه، موجب تأثر و اندوه است.

این مصیبت را ابتدا به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنافداه و رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله، و به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علمای اعلام و بیت معظم‌له، به‌ویژه فرزند ارجمند ایشان جناب آیت‌الله آقای حاج شیخ محسن وحید خراسانی، و عموم شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

استاد عزیز ما، به دلیل سال‌های پربرکت خدمت در سنگر منبر و وعظ و خطابه، توانایی ویژه‌ای در بیان داشتند و به دلیل آنکه عظمت موضوعات معرفتی و شئون اهل‌بیت را به‌خوبی درک می‌کردند، در تدریس و بیان، خصوصاً معرفی جایگاه معنوی و ملکوتی اهل‌بیت علیهم‌السلام، چنان با عظمت و اهمیت بیان می‌کردند که مخاطب خود را با آن حقیقت و بزرگی موضوع روبه‌رو می‌دید. دلدادگی و ارادت عمیق ایشان به خاندان عصمت و طهارت و اهتمام به پاسداری از معارف و شعائر آنان، از ویژگی‌های ماندگار شخصیت ایشان بود.

از خاطرات ماندگارم از آن استاد بصیر و حکیم، دیداری است که در مقطعی حساس توفیق حضور در محضرشان را داشتم. در آن ملاقات، درباره ضرورت حفظ نظام اسلامی فرمودند:

«حفظ این نظام از اوجب واجبات است؛ نه برای امروز که ما هستیم، برای همیشه تا روزی که این پرچم به دست امام زمان ارواحنافداه برسد.»

با اجازه ایشان، خبر آن ملاقات و فرمایش مهمشان منتشر شد. انتشار وسیع آن خبر در آن مقطع، در برابر فضاسازی‌های بدخواهان و تلاش برای ایجاد تقابل میان معظم‌له و نظام اسلامی و رهبری شهید عظیم‌الشأن، تأثیر مهمی داشت.

از خداوند متعال برای آن عالم فداکار و فقیه وارسته، غفران و رضوان الهی و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت دارم.

با ادای احترام و عرض ارادت به همه استادان فقیدم، به‌ویژه حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید عزیزمان، که در سوگ ایشان همچنان عزاداریم، از خداوند متعال علوّ درجات آنان را مسئلت می‌کنم.

شهاب مرادی

۲۶ آبان ۱۴۰۵



