وکیل تتلو: توبه موکلم پذیرفته شده

به گزارش تابناک؛ پرونده قضایی «امیرحسین مقصودلو» ملقب به تتلو، همچنان در انتظار تعیین تكلیف نهایی است؛ پرونده‌ای كه با نقض آرای صادر شده، طرح موضوع توبه و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عفو این خواننده بار دیگر به كانون توجه افكار عمومی بازگشته است.

در روزهای اخیر نیز انتشار شایعاتی درباره آزادی تتلو پرسش‌هایی را درباره آخرین وضعیت حقوقی‌اش مطرح كرده است. وكیل این خواننده ضمن تشریح روند رسیدگی به پرونده سب‌النبی و وضعیت درخواست عفو موكلش از احراز توبه در دادگاه، اقداماتش در زندان، كمك به زندانیان بدهكار و فعالیت‌های مذهبی و موسیقایی‌ او می‌گوید.

حاذق همچنین درباره علت اظهارات جنجالی تتلو، شرایط روحی او در دوران حبس و نحوه انتشار آثار موسیقی‌اش از داخل زندان توضیح می‌دهد؛ اظهاراتی كه بار دیگر ابعاد حقوقی و حواشی زندگی این خواننده را در مركز توجه قرار داده است.

موضوع آزادی صحت ندارد

وكیل امیرحسین مقصودلو، ملقب به تتلو درباره حواشی مربوط به آزادی این خواننده و اقداماتی كه او در زندان انجام داده است می‌گوید: «این اواخر در فضای مجازی شایعاتی درباره آزادی موكلم منتشر شده كه صحت نداشته است. اساسا بحث آزادی امیرحسین مقصودلو مطرح نبوده است.

موضوع این بود كه تعدادی از مقامات برای بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان به آنجا رفتند و در جریان این بازدید با تتلو هم ملاقات كردند. صحبت‌های مثبتی نیز مطرح شد، اما هیچ ابلاغی مبنی بر عفو موكلم به ما نرسیده است.

امیر در زندان تهران بزرگ در بند جرایم مالی نگهداری می‌شود. او اخیرا بدهی یكی از هم‌بندی‌هایش را پرداخت كرده و حتی این فرد با وثیقه‌ای كه امیر گذاشته، آزاد شده است. این زندانی پنج سال در زندان بوده و پشتوانه‌ای نداشته، اما امیر با اقدامی كه انجام داده زمینه آزادی او را فراهم كرده است.

همچنین از زندانیان دیگر شنیده‌ام، اما هنوز از خود امیر نپرسیده‌ام كه یكی از زندانیان به دلیل بدهی، سیزده سال در زندان بوده و با پذیرش اعسارش مواجه شده، اما توان پرداخت مبلغ پیش ‌پرداخت را نداشته است؛ سایر زندانیان به او كمك كرده‌اند و امیر نیز یكی از افرادی بوده كه در این كار مشاركت داشته است.»

وكیل تتلو درباره پرونده‌های قضایی او نیز می‌گوید: «امیر دو پرونده بیشتر ندارد؛ یكی مربوط به سب‌النبی و دیگری مربوط به تبلیغ فساد و فحشاست. پرونده سب‌النبی ابتدا در شعبه دیگری رسیدگی و برای آن حكم پنج سال حبس صادر شد، اما دادسرا به این حكم اعتراض و اعلام كرد كه مجازات سب‌النبی پنج سال حبس نیست. اعتراض دادسرا موجب شد پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع شود. دیوان عالی كشور رای پنج سال حبس را نقض كرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

شعبه هم‌عرض حكم پنج سال حبس را نپذیرفت و اعلام كرد كه با توجه به عنوان اتهامی سب‌النبی، مجازات تعیین ‌شده برای آن اعدام است. ما به این حكم اعتراض كردیم و گفتیم با توجه به اینكه موضوع از جرایم حدی است باید به توبه نیز توجه شود؛ در حالی كه شعبه درباره توبه موكل اظهارنظری نكرده بود.

دیوان عالی كشور بار دیگر با اعتراض ما رای را نقض كرد و دادگاه به موضوع توبه امیر رسیدگی كرد. امیر حدود سه سال قبل، پیش از ورود به ایران توبه‌‌نامه‌ای نوشته بود، اما هنگام ورود بازداشت شد و تاكنون نیز در بازداشت است.

پرونده سب‌النبی مربوط به سال ۱۳۹۷ است؛ یعنی زمانی كه تتلو در تركیه بود و از این پرونده اطلاعی نداشت. با این حال در جریان ویدیوكنفرانسی كه در شعبه تشكیل شد و ما، وكلای امیر نیز شاهد آن بودیم او در حضور قاضی شعری در وصف امام رضا(ع) و حتی شعری هم برای خود قاضی خواند.

او پس از این اتفاقات در زندان ازدواج كرد. امیر به دلیل اینكه همیشه ابتدای آهنگ‌هایش می‌گوید؛ «۱، ۱، ۱، ۲» دلش می‌خواست ازدواجش نیز حتما در تاریخ 1/1/1401 انجام شود.

از آنجایی كه ازدواج دایم به دلیل انجام برخی آزمایش‌ها زمانبر است، فعلا ازدواج موقت كرده است. همسر او محجبه و یكی از طرفدارانش است. امیر این خانم را از دو سال پیش از رفتن به زندان می‌شناخت. امیر پس از این اتفاقات در حسینیه زندان نیز مداحی كرده است.»

پرونده سب النبی و احراز توبه

گفته شده است كه امیرحسین مقصودلو فعالیت خود را با مداحی آغاز كرده است. در این باره توضیح می‌دهید؟

تتلو كارش را با مداحی آغاز كرده و خودش هم آدم معتقدی است. فیلم‌هایی كه از سجده‌های او در فضای مجازی منتشر شده، واقعی است. امیر هر روز سجده‌های شكر طولانی به‌جا می‌آورد.

پس چطور است كه گاهی می‌بینیم موزیك‌های او با اعتقاداتش همخوانی ندارد؟

امیر در تمام موزیك‌هایش داستانی را روایت كرده است. این داستان یا برگرفته از زندگی خودش بوده یا گاهی با شخصیت‌ها و موقعیت‌های دیگر همزادپنداری كرده است.

برای مثال در آهنگی با عنوان «جهنم»؛ امیر از زبان شیطان صحبت كرده است. همچنین شعر «خانم وزیری» را بر اساس داستان یكی از هم‌بندی‌هایش خوانده است؛ امیر پیش از رفتن به تركیه دو ماه در ایران بازداشت بود.

در آن زمان یكی از هم‌بندی‌هایش شاكی‌ به نام خانم «وزیری» داشت. آن زندانی توضیحاتی درباره این خانم به امیر داده بود و امیر نیز این آهنگ را در وصف او خوانده است.

امیر از تتوهای روی بدنش هم منظور خاصی داشته و پشت هر یك از نقش‌ها فلسفه‌ای نهفته است. با تمام این تفاسیر امیر شعر مذهبی زیاد دارد و نخستین خواننده‌ای بود كه روی عرشه یك ناو جنگی رفت و برای انرژی هسته‌ای شعر خواند. او در صحبت‌هایش بارها از خدا یاد می‌كند و معتقد است كه خداوند باید بندگانش را ببخشد.

پرونده سب‌النبی امیر دقیقا به چه دلیل تشكیل شده و به كدام‌یك از صحبت‌هایش برمی‌گردد؟

در سال ۱۳۹۷ پستی در اینستاگرام وایرال شد. زنجانی‌ها در ماه محرم مراسمی برگزار می‌كنند كه در آن خیمه‌ای را آتش می‌زنند. فیلم یكی از این مراسمات در اینستاگرام منتشر شد كه در آن ۷۲ كبوتر داخل خیمه بودند. وقتی خیمه را آتش زدند كبوترها نیز سوختند و در آتش گرفتار شدند.

در همان سال بسیاری از چهره‌های شناخته ‌شده به این اتفاق واكنش نشان دادند. از آنجایی كه مطالب در فضای مجازی به ‌سرعت منتشر می‌شوند، امیر نیز به این موضوع واكنش نشان داد.

بعدها استانداری زنجان اعلام كرد كه این مراسم مربوط به دو سال قبل بوده و سوختن كبوترها سهوا اتفاق افتاده است. با این حال امیر گیاه‌خوار است و اعتقاد دارد كه نباید گوشت حیوانات را خورد.

او حتی در زندان نیز همچنان گیاه‌خوار است و غذاهایی كه گوشت دارند، نمی‌خورد. در آن زمان هم به دلیل همین اعتقادات وقتی دید كبوترها در آتش می‌سوزند، صحبت‌هایی كرد كه نباید می‌كرد.

امیر به دلیل رفتارهای هیجانی‌اش این حرف‌ها را زد. پزشكی قانونی اختلال رفتار هیجانی امیر را تایید كرده، اما این اختلال حاد نیست. امیر از سال ۱۳۹۵ به این اختلال دچار شده است.

با وجود تدابیری كه در زندان برای امیر در نظر گرفته شده، چگونه موسیقی‌ با صدای این خواننده منتشر شده است؟

امیر ۴۰۰ قطعه موسیقی دارد كه شعر تمام آنها را خودش نوشته و ملودی‌هایشان را نیز ساخته است. برای كسی كه چنین نبوغی دارد، شعر نوشتن در زندان هم آسان است.

امیر شعر را از طریق تماس تلفنی از داخل زندان خوانده و یكی از دوستانش صدای او را ضبط كرده است. سپس موسیقی روی شعر تنظیم شده؛ البته تنظیم موسیقی نیز با نظر خود امیر انجام شده و از طریق تماس تلفنی از زندان توضیح داده كه این كار چگونه انجام شود.

در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ برخی مدعی هستند كه توبه امیر پذیرفته شده است؟

توبه امیر در شعبه ششم دادگاه كیفری یك احراز شده است. حدود دوازده ماه از این موضوع می‌گذرد؛ توبه امیر در مرداد‌ماه ۱۴۰۴ احراز شد، اما طبق قانون پس از احراز توبه از سوی دادگاه باید رییس قوه قضاییه و رییس دادگستری نیز آن را تایید كنند تا پیشنهاد عفو به رهبری ارایه شود.

تا جایی كه ما اطلاع داریم، توبه امیر از سوی رییس دادگستری تایید شده و منتظر تایید رییس قوه قضاییه هستیم تا پس از آن پیشنهاد عفو ارایه شود.

فقط حكم ۱۰ سال حبس مانده كه می‌توان اقداماتی برای آن انجام داد، اما مهم‌ترین موضوعی كه باعث شده پرونده امیر تاكنون بلاتكلیف بماند، همین مساله توبه است.

البته این احتمال نیز وجود دارد كه امیر مشمول عفو شود، اما مجازات جایگزین برای او در نظر گرفته شود. در حال حاضر نمی‌توانم درباره این موضوع اظهارنظر كنم. ما امیدواریم با توجه به كارهای خیری كه امیر انجام داده، هر چه زودتر مشمول عفو شود.

منبع: اعتماد