به گزارش تابناک؛ رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است: تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی آقای ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:

یاسر آسانی نیز به دلیل بدرفتاری با داور، ۲ جلسه محروم شد که یک جلسه آن تعلیقی است و باید ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بپردازد. همچنین علیرضا ایلدروم، کمک‌داور این مسابقه، به دلیل بدرفتاری با آسانی با محرومیت ۲ ماهه از فعالیت داوری مواجه شد.



