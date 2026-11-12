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از محرومیت آسانی تا خانهنشینی دوماهه کمکداور
حواشی دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان با احکام انضباطی سنگینی همراه شد. آسانی دو جلسه محروم شد و علیرضا ایلدروم نیز دو ماه از قضاوت محروم شد.
به گزارش تابناک؛ رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است: تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی آقای ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:
یاسر آسانی نیز به دلیل بدرفتاری با داور، ۲ جلسه محروم شد که یک جلسه آن تعلیقی است و باید ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بپردازد. همچنین علیرضا ایلدروم، کمکداور این مسابقه، به دلیل بدرفتاری با آسانی با محرومیت ۲ ماهه از فعالیت داوری مواجه شد.
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