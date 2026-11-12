||20:33
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرعکس: استقبال پرو از پاپ لئو چهاردهم
249بازدید
۰

از محرومیت آسانی تا خانه‌نشینی دوماهه کمک‌داور

حواشی دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان با احکام انضباطی سنگینی همراه شد. آسانی دو جلسه محروم شد و علیرضا ایلدروم نیز دو ماه از قضاوت محروم شد.

کد خبر: 4201484تاریخ انتشار: 249 بازدید۰

۱۷۳۲۱۷۰۱۵

به گزارش تابناک؛ رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است: تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی آقای ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:

یاسر آسانی نیز به دلیل بدرفتاری با داور، ۲ جلسه محروم شد که یک جلسه آن تعلیقی است و باید ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بپردازد. همچنین علیرضا ایلدروم، کمک‌داور این مسابقه، به دلیل بدرفتاری با آسانی با محرومیت ۲ ماهه از فعالیت داوری مواجه شد.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تراکتورکمک داورباشگاه استقلال تهرانیاسر آسانی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.