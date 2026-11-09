پشت پرده جنجال یاسر آسانی و علیرضا ایلدروم؛ نسبت رنگی به کمک داور با استنادهای اشتباه

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جنجال‌های دیدار پر حاشیه استقلال خوزستان و استقلال همچنان ادامه دارد. بخش عمده‌ای از این حواشی مربوط به اتفاقات داوری بوده که از قضا در دو سمت ماجرا شائبه ایجاد کرده است. یک سمت، ماجرای اخراج یاسر آسانی بابت حرکتی بود که انجام داد و سمت دیگر گل دومی که صالح حردانی به ثمر رساند و برخی معتقدند پیش از ضربه سر مدافع استقلال، روزبه چشمی توپ را با دست زد.

اخراج یاسر آسانی پس از درگیری با کمک داور

با این حال، بخشی از ماجرا که حاشیه‌هایش تبدیل به یک جنجال رنگی، به ویژه در فضای مجازی شده، مربوط به کمک داور مسابقه است. قضاوت دیدار استقلال خوزستان و استقلال در اهواز به عهده کوپال ناظمی بود و علیرضا ایلدروم هم به عنوان کمک داور اول مسابقه او را کمک می‌کرد. ماجرای اخراج یاسر آسانی دقیقاً مربوط به درگیری لفظی او با کمک داور مسابقه بود که ابتدا یک کارت زرد را به دنبال داشت و یک دقیقه بعد در صحنه‌ای دیگر، این درگیری لفظی، به حرکات بدن هم کشیده شد تا کارت زرد دوم و اخراج آسانی رقم بخورد؛ اتفاقی که ممکن است محرومیت انضباطی هم برای هافبک آلبانیایی استقلال به دنبال داشته باشد.

واکنش هافبک استقلال؛ ۵ نفره هم نمی‌توانستید ما را ببرید

با این حال، یاسر آسانی پس از عارف آقاسی به دومین بازیکن اخراجی استقلال در دیدار مقابل هم نام خوزستانی تبدیل شد که پس از ۹ نفره شدن شاگردان بختیاری‌زاده، میزبان توانست به گل دوم هم برسد و در ادامه گل تساوی توسط حردانی به ثمر رسید. اما پس از جنجال‌هایی که در خصوص اخراج یاسر آسانی رقم خورد، این بازیکن واکنشی را به اتفاقات بازی و همچنین درگیری لفظی‌اش با علیرضا ایلدروم نشان داد و در اینستاگرام نظری را ثبت کرد که به این شرح است: «اگر تا فردا صبح هم بازی می‌کردیم، حتی پنج‌نفره هم نمی‌توانستید ما را ببرید! ما قهرمانیم و همیشه نشان دادیم که بزرگترین تیم هستیم. ممنونم. می‌توانید از خود داور سوال کنید که به من چه گفت. از شرم‌آور هم یک چیزی آن‌ورتر است. هیچ حرفی باقی نمی‌ماند. فقط می‌توانم بگویم: احترام».

دوربین‌های تلویزیونی یا میکروفن‌های کنار زمین قادر به ضبط کردن صدای علیرضا ایلدروم و یاسر آسانی نبودند، اما حرکتی که هافبک استقلال انجام داد و منجر به دریافت کارت زرد دوم این بازیکن شد، جزو مستنداتی است که می‌تواند این بازیکن را با محرومیتی بیشتر از یک جلسه مواجه کند. با این حال آسانی مدعی شده که علیرضا ایلدروم با او صحبتی انجام داده و کلماتی را به کار برده که یک چیزی آن‌ورتر از شرم‌آور است. فارغ از اینکه با قوانین جدید، حتی در صورت اعتراض تیمی به داوری، بازیکنی به جز کاپیتان تیم حق صحبت با داور را ندارد، از سوی دیگر داور یا کمک داور مسابقه هم حق صحبت یا بالاتر از آن بگومگو کردن با بازیکن را ندارد. اتفاقی که حداقل از شیوه حرکات ایلدروم مشخص است او نیز از بگومگو کردن با بازیکن استقلال استقبال می‌کند و به سمت او می‌رود و جملاتی را خطاب به یاسر آسانی می‌گوید. جایی که هافبک آلبانیایی معتقد است داور از جملات خوبی استفاده نکرده و البته در ادامه آن حرکت را به دنبال داشت.

استنادهای اشتباه برای رنگی نشان دادن ایلدروم

حالا عده‌ای در فضای مجازی که غالب آنها صفحات هواداری استقلال هستند، علیرضا ایلدروم را داوری رنگی تلقی کرده‌اند که در مسابقات مختلف، علاقه خود به پرسپولیس را به اشکال مختلف نشان می‌دهد، اما استنادهای این صفحات غالباً اشتباه است. با این حال، گسترده شده این نظرات و بازنشر این استنادهای اشتباه، فضایی متفاوت را ایجاد کرده است که نیاز به بازنگری دارد. به طور مثال گفته شده، داوری که منجر به اخراج ریکاردو ساپینتو در فینال جام حذفی فصل ۰۲-۱۴۰۱ شده که دربی بود و منجر به قهرمانی پرسپولی شد، علیرضا ایلدروم بوده است. اگرچه ایلدروم کمک داور اول آن مسابقه بود و اشکان خورشیدی را کمک می‌کرد، اما محمدحسین ترابیان که داور چهارم مسابقه بود، از داور مسابقه درخواست کرد تا ساپینتو از کنار زمین اخراج شود.

ترابیان، ظهیری و مروجی؛ هیچکدام ایلدروم نبودند

در جشن قهرمانی پرسپولیس پس از مسابقه حذفی، یکی از اعضای تیم داوری در حال عکس گرفتن بود که حالا صفحات هواداری استقلال می‌گویند او همان علیرضا ایلدروم است، اما حسن ظهیری، کمک داور مسابقه بود که در جشن قهرمانی پرسپولیس عکاسی کرد که در این باره توضیح داد: «یک هوادار بود که از من خواست تا از او و بازیکنان پرسپولیس عکس بگیرم و چون کسی همراهش نبود، من قبول کردم. تلاش کردم در این بازی قضاوت خوبی داشته باشم و فکر می‌کنم موفق بودم و اگر به خاطر اتفاقات پایان بازی، هواداران استقلال و باشگاه بزرگ استقبال مکدر شده‌اند، از آنها عذرخواهی می‌کنم. در اخراج ساپینتو هم من کمک داور دوم بازی و از صحنه اخراج کاملاً دور بودم.» با این حال یک مورد دیگر هم در صفحات هواداری استقلال به ایلدروم نسبت داده شده است؛ گل قهرمانی پرسپولیس در فصل ۰۳-۱۴۰۲ که توسط گئورگی گولسیانی وارد دروازه مس رفسنجان شد که VAR نبود و کمک داور مسابقه هم آفساید اعلام نکرد که در کارشناسی‌های پس از مسابقه اعلام شد این گل آفساید بوده است. با این حال کمک داور اول آن مسابقه فرهاد مروجی و کمک داور دوم هم حسن انتظاری بودند. علیرضا ایلدروم در بازی همزمان میان استقلال خوزستان و هوادار حضور داشت که این گل هم به او نسبت نداشته است.

اگرچه، استناد صفحات هواداری استقلال در واکنش به خشم آنها به دنبال اخراج یاسر آسانی، برای محکوم کردن علیرضا ایلدروم و نسبت رنگی دادن به او، اشتباه است، اما پر بیراه نیست که برخی داوران تعلقات رنگی یا حتی قومی و زبانی دارند که این مسائل روی قضاوت آنها تأثیر می‌گذارد. پیش از این یاسر همرنگ، داور بازنشسته فوتبال در گفت‌وگویی با تابناک درباره نبود تکنولوژی VAR یا ناقض بودن آن گفته بود: «در داستان VAR یک مرحله عقب‌تر رفته‌ایم و حتی نمی‌توانیم خط‌کشی انجام دهیم. بنابراین، درصد خطا بسیار بالا می‌رود و همه‌چیز چشمی می‌شود. هرکس با توجه به علاقه‌ای که به یک تیم دارد، قضاوت می‌کند. درباره طرفداران تیم‌ها هم همین را می‌گویند؛ زیرا ابتدا قلب انسان می‌بیند و بعد مغز او. گاهی فرد می‌گوید «این آفساید نیست» و گاهی می‌گوید «آفساید است». چون خط‌کشی وجود ندارد، استانداردی در کار نیست و هرکسی می‌تواند نظر خودش را مطرح کند.»

نقش فدراسیون فوتبال بر فضای غبارآلود

هرچند در فضای ایجاد شده، نمی‌توان نقش فدراسیون فوتبال را کتمان کرد. فدراسیون فوتبالی که جز مقطعی کوتاه در یک دهه اخیر توسط مهدی تاج مدیریت شده و او بر صندلی ریاست تکیه زده است، فوتبال را در هر بخشی به عقب رانده که داوری هم یکی از آن بخش‌ها محسوب می‌شود. محافظت از داوران هم بخشی از وظیفه فدراسیون فوتبال و کمیته داوران است که در پرونده فساد مس رفسنجان، خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران متهم، بازداشت و محکوم شد، اما سرنوشت هیچ داوری در آن پرونده به محرومیت کشیده نشد. در حالی که فدراسیون فوتبال هم کمیته قضایی مستقل دارد و باید به درستی بررسی می‌کرد تا مشخص شود کدام داوران در پرونده مس رفسنجان آلوده به فساد شدند تا آنها نیز محروم شوند. با این حال وقتی روی فساد سرپوش گذاشته شود، طبیعتاً اگر داوری هم تعلق رنگی داشته باشد یا فسادی را رقم بزند، خیالش راحت است، از برخورد قاطعانه خبری نیست.