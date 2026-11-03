یاسر آسانی: ما تیم بزرگی هستیم

به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در بصره عراق میزبان الشمال قطر بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.





یاسر آسانی، گلزن استقلال که پس از بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، اظهار کرد: دقیقه آخر، حمله آخر، شوت آخر. موقعیت‌های خیلی زیادی را از دست دادیم ولی فوتبال همین است. این برد بزرگ برای هواداران‌مان است چرا که از ایران برای حمایت آمده بودند. امیدوارم از این به بعد همین‌گونه جلو برویم.

آسانی همچنین در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: قبل از بازی گفته بودم که ما تیم بزرگی هستیم و همه ما را می‌شناسند و باید به ما احترام بگذارند. شروع خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. باید تمرکز خود را حفظ می‌کردیم. می‌دانستیم که بازی بزرگی داریم. باید گل‌های بیشتری می‌زدیم ولی در کل عملکرد خوبی داشتیم.آسانی ادامه داد: من در گذشته در تیم‌های بزرگی بوده‌ام ولی در استقلال، هوادارانی را می‌بینید که در سرتاسر دنیا به این تیم عشق می‌ورزند. به همین خاطر هر بازیکنی که این پیراهن را می‌پوشد، دلش می‌خواهد بهترین عملکرد را داشته باشد.